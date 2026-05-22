■これまでのあらすじ

「母のようになりたくない」という雪乃。そう思えば思うほど似てくる気がして、雪乃は追い詰められていた。そのことに気づいていながら、恵斗は向き合おうとしなかった。ひと晩ひとりで考えた恵斗は、やっぱり雪乃を許せないと伝えるが…？

【雪乃 Side Story】恵斗に本音を聞かれ、私は思っていることを口にしてもいいものかと悩みました。だって、私は何かを望んではいけない人生だったから。裏切られるくらいなら、最初から期待してはダメなんだって思っていたから…。

でも、恵斗と離れたくない。ずっとそばにいてほしいと思ってる。その気持ちに嘘はなく、今伝えないと後悔することになると思いました。こんな私が許されるはずはないのに、恵斗は「今度こそちゃんと夫婦になろう」と言ってくれました。アプリ限定で特別編を公開中！電話をかけてきたのは誰…？優しい恵斗の両親に、あまりにひどいことをしてしまった私。謝ってすむことではない…そう思うと、会うことができませんでした。まだ人を信じて生きていくことは怖い。それでも少しずつ恵斗と生きていこうと思っていた矢先、かかってきた電話…。それは母の消息について…でした。

※この漫画は実話を元に編集しています

脚本:夜船紡、イラスト:ニタヨメ(ウーマンエキサイト編集部)