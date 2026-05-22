夫を失いたくないからこそ言えなかった本音…今度こそ夫婦になれる？【うちの嫁が理解できない 第11話】
■これまでのあらすじ
「母のようになりたくない」という雪乃。そう思えば思うほど似てくる気がして、雪乃は追い詰められていた。そのことに気づいていながら、恵斗は向き合おうとしなかった。ひと晩ひとりで考えた恵斗は、やっぱり雪乃を許せないと伝えるが…？
「母のようになりたくない」という雪乃。そう思えば思うほど似てくる気がして、雪乃は追い詰められていた。そのことに気づいていながら、恵斗は向き合おうとしなかった。ひと晩ひとりで考えた恵斗は、やっぱり雪乃を許せないと伝えるが…？
【雪乃 Side Story】
恵斗に本音を聞かれ、私は思っていることを口にしてもいいものかと悩みました。
だって、私は何かを望んではいけない人生だったから。裏切られるくらいなら、最初から期待してはダメなんだって思っていたから…。
その気持ちに嘘はなく、今伝えないと後悔することになると思いました。
こんな私が許されるはずはないのに、恵斗は「今度こそちゃんと夫婦になろう」と言ってくれました。
アプリ限定で特別編を公開中！電話をかけてきたのは誰…？
優しい恵斗の両親に、あまりにひどいことをしてしまった私。謝ってすむことではない…そう思うと、会うことができませんでした。
まだ人を信じて生きていくことは怖い。それでも少しずつ恵斗と生きていこうと思っていた矢先、かかってきた電話…。
それは母の消息について…でした。
※この漫画は実話を元に編集しています
脚本:夜船紡、イラスト:ニタヨメ
(ウーマンエキサイト編集部)