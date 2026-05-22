お笑いコンビ・天才ピアニストが、兵庫の神戸ハーバーランドumie（ウミエ）で出会った人々に、買ってよかったモノ＝“ベストバイ”を調査しました。海のそばにあるumieは、ファッション、グルメなど200店舗以上が軒を連ねるショッピングモールで、ペット同伴エリアもあり、いつも多くの人々で賑わっています。

天才ピアニストが最初に声をかけたのは、高校の同級生で現在は同じ職場で働く仲良しの男性たち。その1人のベストバイは、ニトリのコンパクトX型物干しです。布団も干すことができ、組み立てが簡単で使わないときはコンパクトに収納できるため、天才ピアニストは「めっちゃいいなコレ」「ちょっと欲しいな」と興味津々でした。

天才ピアニストが「めちゃくちゃオシャレ！」と声をかけたのは、デニムシャツと黒のパンツの女性たち。たまたまリンクコーデになったという彼女たちは、4歳からの付き合いの幼馴染なんだそう。2人とも46歳とのことで、天才ピアニストは「マジで!? 若っ！ ホンマ!?」とビックリしました。

ミディアムヘアの女性のベストバイは、トップバリュの無漂白クッキングシート。女性いわく、「もやしとかえのきとか豚バラ載せて（シートに）包んでチンするだけ。毎日のように最近食べている。調理の時短にもなる」そうで、娘からも高評価なのだとか。このクッキングシートで、なんとお好み焼きまで作れちゃうそうです！

学生時代からテニスを続けている金髪ショートの女性のベストバイは、メジャーリーガー・大谷翔平選手も愛用しているスポーツ用レギンス・CW-Xエキスパートモデル。ワコール独自のテーピング原理で、股関節や膝などをサポートしてくれます。女性いわく「疲労感を軽減できる」ため、気に入りすぎて3着もストックしているそうです！

次に天才ピアニストが声をかけたのは、愛媛から同僚と訪れていた男女3人。3人ともベストバイは、四国で50年以上愛されているロングセラーカップラーメン・金ちゃんヌードルです。金ちゃんヌードルは、素朴な醤油味のスープと、肉エキスを練り込んだ麺が絶品。「会社にもストックしている」「ばあちゃん家に行くと日清じゃなくて金ちゃんヌードルがある」ほど、四国ではメジャーなカップラーメンだそうです。

天才ピアニストは、ファミリーにも声をかけてみることに。とある夫婦のベストバイは、2歳の娘が気に入っているプロジェクター型絵本・ドリームスイッチ。ディズニーとピクサーの作品が70以上も入っており、「（この絵本を）読むって言ったら（娘が）布団に行ってくれる」ため、ママは大助かりだそうです！

天才ピアニストが最後に声をかけたのは、アメカジコーデがオシャレな女性。神戸市長田区出身だという女性のベストバイは、地元で30年以上愛されているニンニン亭の豚まんです。手作りのもっちりとした生地と肉汁溢れる餡がおいしく、多いときは1日に500個も売れるのだそう。“味変”として「別売りの豆板醤をつけると絶品」とのことです！

なお、umieにいた人々のベストバイは、情報番組『newsおかえり』（ABCテレビ、毎週月曜～金曜午後3時40分より放送）内の「街なか天才ベストバイ」5月15日放送回で紹介されました。