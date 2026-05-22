篠原涼子、長男のSNSに登場 一瞬の映り込みに絶賛の嵐「美人な彼女かと思った」 元夫は市村正親
俳優の篠原涼子（52）が、21日までに長男・市村優汰（18）のTikTokに登場。チラッと映り込んだビジュアルに「やっぱ芸能人ってレベチだな」「流石芸能人ママ美しすぎる」と絶賛する声が集まっている。
【動画】「やっぱりめっちゃ美しい」SNSで絶賛の嵐！長男のSNSに一瞬映り込んだ篠原涼子
動画では、黒縁メガネに、耳、頬、鼻にピアスのようなアクセサリーを身に着けたワイルドな装いの優汰が、音楽に合わせてさまざまな表情を披露。そんな動画の途中で、カメラが隣の人物に向けられると、頬に手を付けた篠原の姿が。黒い帽子を深くかぶるも、その美貌は健在だった。
カメラを向けられた篠原は、顔をカメラに向けニコッと笑みを見せる。一瞬の登場だったが、その姿に「篠原涼子のプライベートを、、見せていただけるんですか??」「えっぐい美人な彼女かと思ったら篠原涼子かい。若すぎだろ」「全然27〜30歳ぐらいの女性に見える」「親子やからかすごい似てる」「えぐい涼子ちゃん可愛い」「やっぱりめっちゃ美しいし存在感すんごいし映った瞬間から全て絵になる」などと、コメント欄には絶賛する声が集まっていた。
篠原は俳優の市村正親（77）と2005年に結婚。08年5月に長男の優汰、12年2月に次男が誕生した。21年7月に離婚した。
【動画】「やっぱりめっちゃ美しい」SNSで絶賛の嵐！長男のSNSに一瞬映り込んだ篠原涼子
動画では、黒縁メガネに、耳、頬、鼻にピアスのようなアクセサリーを身に着けたワイルドな装いの優汰が、音楽に合わせてさまざまな表情を披露。そんな動画の途中で、カメラが隣の人物に向けられると、頬に手を付けた篠原の姿が。黒い帽子を深くかぶるも、その美貌は健在だった。
篠原は俳優の市村正親（77）と2005年に結婚。08年5月に長男の優汰、12年2月に次男が誕生した。21年7月に離婚した。