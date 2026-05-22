26歳差婚で話題になった、4児の母でモデルの菊池瑠々（31）が、キャバクラ勤務明けの子育ての様子を公開した。

【映像】菊池瑠々、26歳年上の夫との夫婦ショット

2015年、20歳のときに、46歳のIT企業の社長と結婚し、現在、9歳、7歳、6歳、3歳の4人の子どもを育てている菊池。これまでInstagramで、夫婦デートや、家族でディズニーランドを楽しむ様子など、日常を発信してきた。



「この度、菊池瑠々、VENET TOKYO ROPPONGI で働くことになりました。『え!?離婚したの!?』って思う方もいるかもしれませんが、夫婦仲はめちゃくちゃ良好です。今回どうして、4人の母としてキャバ嬢という新しい挑戦をすることにしたのか。理由はすごくシンプルで、“子どもたちの未来のため”です」とコメントし、キャバクラ嬢になったことを報告した。

キャバクラ勤務明けで子育てに奮闘

2026年5月21日はストーリーズを更新し、「二日酔い、しゃっくり止まらない中、楽しく朝の準備と送り届け!!みんなは学校がんばれ。ママはここから天国の睡眠や。みんないってらっしゃい！」と、勤務明けで子育てに奮闘する姿を見せている。（『ABEMA NEWS』より）