「今のは強要罪」先輩の“ハラスメント”をインテリ弁護士が一刀両断「こんな殺伐とする？」

かまいたち（山内健司、濱家隆一）が体を張ってさまざまな企画に“ガチ”で挑む番組『かまいガチ』。

5月20日（水）の同番組では、注文したビールをきっかけに三四郎・小宮がピンチに陥る場面があった。

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今回は、3人で食べまくり合計で5キロ増を目指す人気企画「第10回 ちょうど5キロ太るねん」。

濱家・小宮浩信（三四郎）・こたけ正義感の濱家チーム、山内・熊元プロレス（紅しょうが）・新山（さや香）の山内チーム、そしてみなみかわ・稲田美紀（紅しょうが）・ガク（真空ジェシカ）のみなみかわチームの三つ巴戦で開催された。

いざ対決がスタートすると、回転寿司店にやって来た濱家チームで頭脳プレーが炸裂。現役弁護士芸人のこたけ正義感が、「3人ともまったく同じメニューを食べて増加体重を合わせる」という作戦を提案する。

シンプルな作戦ながら、濱家と小宮は「今までやったことがなかった！」「言うのもなんだけど、これまでIQ高い人がいなかった」と目からウロコの様子だ。

しかし、小宮が「ビールいきたいです」と3人分のお酒を注文したところから徐々に雲行きが怪しくなっていく。

最初はそれぞれが好きなネタを仲良く3人前注文して食べていくのだが、濱家が「ちゃんと喋るのは初めて」というこたけ正義感と会話しながら飲み食いしていると、小宮は「ちょっとビールが…。（食べる量）合わせようって言ったの誰？」と全然進んでいないこたけのジョッキを見て指摘。

“アルハラ”にもとられかねないネチネチした小宮の嫌味のせいで、チームに微妙な空気が流れてしまう。

また、濱家が「すでにまあまあキテる。半分くらい」と満腹度を自己申告すると、まだ「2割くらい」という小宮＆こたけは驚き。濱家の食の細さに注目が集まるなか、ここでまたも小宮から「飲んでもらって…」とビールを進められたこたけは、「今のは強要罪」と急に現役弁護士の顔をのぞかせて笑いを誘った。

その後も小宮は「たまごがあんまり食べられない」とゴネたり、1人だけ勝手にビールを追加注文して「何頼むか話し合おうや！」と濱家から怒られたりとワンマンプレーを連発。

すでにラー油がかかっている“とろびんちょう旨辛ネギ盛り”に醤油をドバドバかければ、濱家から「そんなのに醤油かける？」「IQの低さ丸出し」とツッコまれてしまう。さらには「あっさり系にして」とお願いされたこたけが、なぜか“えび天握り”を注文すると「相談してからにしろよ！」と自分の行いを棚に上げてイチャモンをつける。

そこで今度は小宮が1貫だけたまごを残していることに、こたけから「たまご食べてくださいよ」と先ほどのお返しのように指摘されると「こんな殺伐とする？」と困惑。濱家からも「小宮のビールから（ペース）狂ってる」と非難され、すっかり四面楚歌となっていた。