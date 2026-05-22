ニックスがホームでキャブスに連勝…ハートが5本の3Pを含む26得点、ブランソンは19得点14アシストの活躍

5月22日（現地時間21日）にマディソン・スクエア・ガーデンで「NBAプレーオフ2026」のイースタン・カンファレンス・ファイナルが行われ、ニューヨーク・ニックスがクリーブランド・キャバリアーズとの第2戦に臨んだ。

ホームで連勝を目指すニックスはジェイレン・ブランソン、カール・アンソニー・タウンズの連続得点で第1クォーターを始めたものの、直後に0－8のランを許すと、追いかける展開。残り2分9秒にマイルズ・マクブライドの3ポイントシュートで試合をひっくり返したが、3点ビハインドで最初の12分間を終えた。

第2クォーターも1ケタ点差で推移する接戦が繰り広げられるなか、終盤にOG・アヌノビーとジョシュ・ハートの長距離砲が炸裂。53－49と4点リードで試合を折り返した。

第3クォーターは開始1分23秒に追いつかれたあと、ブランソン、ハート、ミケル・ブリッジズの連続得点で18－0のラン。一気にキャブスを突き放した。

相手の連続得点で始まり、開始3分1秒に7点差まで詰め寄られた第4クォーターだったが、アヌノビーやブリッジズの長距離砲で応戦。試合終了残り4分2秒からブランソンの連続得点で試合最大19点差をつけた。

ニックスが109－93でホーム2連勝。ハートが5本の3ポイントを含む26得点に7アシスト2スティール、ブランソンが19得点14アシスト、ブリッジズが19得点、タウンズが18得点13リバウンド、アヌノビーが14得点3ブロックを記録した。

なお、両チームによる第3戦は舞台をロケット・アリーナに移し、24日（同23日）に開催される。

■試合結果



ニューヨーク・ニックス 109－93 クリーブランド・キャバリアーズ



NYK｜24｜29｜32｜24｜＝109



CLE｜27｜22｜21｜23｜＝93