浅野寛介が主演を、シェイン・コスギが監督を務めた映画『四十九-SEEK』が、7月31日より池袋シネマロサ、kino cinéma新宿ほかで全国公開されることが決定。あわせてポスタービジュアルと場面写真が公開された。

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本作は、中国武術世界王者の浅野が主演・プロデューサーを務め、シェイン・コスギが監督を務めたアクション映画。主演の浅野は、10代で中国武術世界チャンピオンに輝いた身体能力を武器に、極限のスタントに挑んでいる。「現代に忍びが生き残っていたら……」という設定のもと、非政府組織「四十九（シーク）」の暗躍をリアリティをもって描く、CGに頼らない生身のアクションが見どころとなっている。

物語の舞台は現代の日本。名や姿を変え、非政府組織「四十九（シーク）」として秘密裏に任務を遂行するエージェントたちの中でも屈指の実力を持つ相沢京平（浅野寛介）が、ある潜入任務を通じて己の宿命と向き合っていく、93分間のノンストップアクションとなっている。

本作の主演・プロデューサーの浅野は、10代でシェイン・コスギ監督と「ショー・コスギ塾」で出会い、共にアクションの道を志した30年来の戦友。本作は潤沢な予算があるわけでも大手資本がついているわけでもない“DIY”の自主制作からスタートし、最初の撮影地は河原だった。衣装や小道具を自ら運び、手作りで一歩ずつシーンを積み上げていったという。

現場には、シェイン監督の志に共鳴した兄ケイン・コスギも参加。ワイヤーやCG、速度編集に頼らず、肉体の極限を映し出すことにこだわり、世界17カ国の42映画祭でセレクション入りを果たし、うち12カ国で82賞を獲得した。

公開されたポスタービジュアルでは、浅野演じる主人公・相沢京平の鬼気迫る表情が印象的に切り取られ、その背後には京平の前に立ちはだかる裏社会のボス・高月（ケイン・コスギ）の冷徹な姿が写し出されている。キャッチコピーには「全てはこの男から始まった！新時代のヒーロー誕生―こいつは、一体誰だ!?」と添えられている。

あわせて公開された場面写真には、日本刀を構える主人公・京平の姿や、赤い満月を背景に宙を舞うシルエットなどが捉えられている。

コメント浅野寛介（主演／プロデューサー）『四十九-SEEK』は、日本から世界に！ をコンセプトに作ったノンストップアクション映画です。生まれた頃から忍者やアクション、そして映画に触れているシェイン・コスギならではのテンポやメロディーで奏でられた作品で、アクション監督の石井靖見を筆頭とした日本の優れたアクションマンたちの体現も必見です。こんな映画、日本映画にあるようでない！ と思って頂ける映画です。シークは、英語で“探す”。なぜ生きるのか？ なぜ戦うのか？ なぜ……？ を『四十九-SEEK』を体感し、探してみてください！

ケイン・コスギ（高月役）弟とのこのプロジェクトは、私のキャリアにおいて最も記憶に残る、刺激的で、楽しい経験の一つです。今まで多くの映画に携わることができて幸運でしたが、いつか自分の弟が監督した映画、それも最初の映画に出演することになるとは思いもしませんでした。彼が創り出したものを非常に誇りに思います。アクションは壮観で、このプロジェクトの背後にある情熱は本物です。観客の皆さんが、この旅を楽しめると確信してます。皆さんが私の弟シェインのデビュー映画を体験するのが待ち遠しいです！

シェイン・コスギ（監督）映画とアクションは、私の人生を形作る重要な一部となっています。映画は、私たちの日常生活を忘れられる時間です。最高の映画を作りたいという想いを持って制作すれば、観客に届くと信じてます。兄ケインや親友寛介、そして映画を愛するキャストやクルーの方々、そんな尊敬し敬愛する方々と共に映画を作る機会に感謝しています。様々な年齢層の方が楽しんで、日常の何かに役立つ感覚を得られることを願っています。映画はエンタメであり、エンターテインメントは感情です、感情は生きがいです！（文＝リアルサウンド編集部）