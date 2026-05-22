【ユニクロ】ショート丈が今っぽい。万能な「シアーカーディガン」を使った7日間の着回しコーデ

5月に入り夏日もちらほら。長い夏を少しでも涼しく過ごしたいですよね。でも紫外線も避けたい、そんな悩みも解決してくれるのがユニクロの「シアークルーネックショートカーディガン」。

今回は見た目も着心地も涼やかなシアーカーディガンを使った、7日間の着回しコーデをご紹介します。

■見た目も涼しげ。ショート丈がポイント

程よく透ける生地感がおしゃれなシアークルーネックショートカーディガン。

着た瞬間にひんやりとする涼しい着心地で、ショート丈といういろんなボトムに合う丈感もおすすめポイントです。

早速、7日間の着回しコーデを紹介します。

◇ブラウン合わせで大人のきれいめ通勤コーデ

今年はブラウンとブルーを合わせるのをよく見かけます。とっても相性抜群なカラーですよね。通勤コーデならタックワイドパンツと合わせてきれいめスタイルに。

ユニクロのタックワイドパンツとの相性は抜群！ 明るめのブラウンと合わせれば優しい印象になります。

カジュアルに着こなしたい時は、リネンブレンドイージーパンツがおすすめ。

濃いめのブラウンを選ぶと、同じブラウン系でもまた違った大人っぽい雰囲気が楽しめます。

◇白ボトムでつくる清涼感たっぷりコーデ

ショート丈はスカートともバランスが取りやすいです。ホワイト系アイテムでまとめることで清涼感のある上品なコーデに。軽やかな印象で、夏のお出かけにおすすめです。

◇グレーのタイトスカートでクールな大人コーデ

同じスカートコーデでも反対にグレー系でまとめると一気にクールな印象に。ブルーが差し色になり、洗練された雰囲気を演出してくれます。

タイトスカートの時はサラッと羽織る着こなしが大人っぽくておすすめです。

◇ブルーデニムで爽やかワントーンコーデ

ブルートーンでまとめてみるのも爽やかで涼しげです。小物はホワイトであわせると、よりスッキリと軽やかさが増しますよ。

◇レースキャミと合わせて華やかコーデ

流行りのレースキャミソールをインナーに入れると、シンプルなデニムコーデが一気に華やかになりますよ。シアーカーディガンとの相性も良く、今年らしいレイヤードスタイルが完成します。

◇肩掛けアレンジで暑さや紫外線対策にも

暑さや日差しが気になる時は羽織って紫外線対策に。

Anya HindmarchとのコラボTシャツとデニムを合わせたカジュアルコーデの差し色にもぴったりです。

■万能なシアーカーディガンで初夏を乗り越えて

いかがでしたでしょうか。

冷房や紫外線対策にも使えるシアーカーディガン。丈感も今年らしくアップデートされ更に着回しやすいこと間違いなしのトップスです。ベーシックな6色展開でどのカラーも使いやすいですよ。好きなカラーを探してみてくださいね。

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※掲載商品の情報および価格は2026年5月現在