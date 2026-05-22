子どもとのおでかけ先に迷ったら！ ぴったりのスポットを見つけられる「iiba」
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毎週のお休みや大型連休のおでかけ先、ついつい同じ場所ばかりになっていませんか。
新しいスポットを開拓したくても、SNSで調べると必要な情報がすべて載っていなかったり、子どもたちが本当に楽しめるかどうかは年齢や性格によって違ったりもするので、公式HPの情報だけでも足りないこともありますよね。
そんな時に利用したいのが、子育て世帯の20万人以上が利用しているマップアプリ「iiba」。現在位置周辺のスポットを地図上でジャンル別に探せて、気になる場所をタップすればアプリに登録されている口コミや動画、画像の情報までチェックすることができます。
そして、そんなiibaは今年の3月、関東近郊エリアに特化したおでかけ情報本を発売。
本当におすすめしたいスポットを厳選し、「レジャー＆アミューズメント」「公園」「ミュージアム」「レストラン＆カフェ」の4カテゴリで紹介。さらに一日過ごせるモデルプランや、全国各地の子どもたちが楽しいスポットと宿まで網羅しているんだとか。
※本記事は株式会社iiba著の書籍『20万人以上のリアルな口コミから生まれた こどもとおでかけ bestスポット 関東近郊エリア』から一部抜粋・編集しました。
子育て世帯が気になる「おむつ替えスペース」や「駐車場」などの情報もアイコンから一目でわかるのは、ママとパパの目線に立っているiibaだからこその便利な機能。さらに、紙面にある二次元コードを読み取ると、アプリと連動して最新情報が確認できるという優れもの！ おでかけの時は本を持ち歩かなくて済むようにも考えられています。
GWが終わったと思いきや、あっという間にやってくる夏休み…。毎日子どもたちを飽きさせないように奮闘する皆さん、楽しい家族の思い出が作れるスポットをぜひ探してみてください！
作＝株式会社iiba、文＝福嶌雪乃
【著者プロフィール】
株式会社iiba
子育て特化のマップ型プラットフォーム「iiba」の開発・運営を行う株式会社。「レガシーなライフスタイルをアップデートする」をミッションに、「子育てしやすい社会を目指し、新たな子育てインフラを構築する」をビジョンに掲げる。
iibaアプリでは、全国のママ・パパからの投稿をもとに、子育て世帯に優しい施設や店舗を簡単に検索可能。また、自治体や事業者、インフルエンサーと連携し、地域と家庭をつなぐ新たな子育てインフラの構築を目指している。