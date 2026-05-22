アジア王者として世界の舞台に挑めるか。U-17Ｗ杯の組合せが決まる。日本はＬ組でコロンビアなどと対戦
日本サッカー協会は５月22日、U-17ワールドカップで小野信義監督が率いる日本の対戦相手を発表した。
日本はグループＬに入り、コロンビア、セルビア、ホンジュラスと同組となった。
本大会はカタールで11月に開幕予定で、48チームが参加。４チームずつ12のグループに分かれて戦い、各組上位２位と各組３位の成績上位８チームの合計32チームがノックアウトステージに進出する。
現在、サウジアラビアで開催されているU-17アジアカップは、U-17Ｗ杯のアジア予選を兼ねており、グルーステージの各組上位２か国に出場権が与えられる。
“小野ジャパン”はGSを首位通過して、世界行きのチケットを獲得。準々決勝でタジキスタンに５−０の完勝を収め、準決勝では前回王者のウズベキスタンと相まみえ、１−１で迎えたPK戦を３−２で制し、決勝に進出。現地５月22日にアジア王者をかけて中国と対戦する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長谷川唯のダブルピース、猶本光の決めカット、熊谷紗希のキラキラネイル...なでしこジャパンFIFA公式ポートレートギャラリー
日本はグループＬに入り、コロンビア、セルビア、ホンジュラスと同組となった。
本大会はカタールで11月に開幕予定で、48チームが参加。４チームずつ12のグループに分かれて戦い、各組上位２位と各組３位の成績上位８チームの合計32チームがノックアウトステージに進出する。
現在、サウジアラビアで開催されているU-17アジアカップは、U-17Ｗ杯のアジア予選を兼ねており、グルーステージの各組上位２か国に出場権が与えられる。
“小野ジャパン”はGSを首位通過して、世界行きのチケットを獲得。準々決勝でタジキスタンに５−０の完勝を収め、準決勝では前回王者のウズベキスタンと相まみえ、１−１で迎えたPK戦を３−２で制し、決勝に進出。現地５月22日にアジア王者をかけて中国と対戦する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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