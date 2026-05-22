SixTONES京本⼤我主演『憧れの作家は⼈間じゃありませんでした』いよいよ最終回！超本格アクションに加えて“美しすぎる”吸⾎シーンも

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京本大我（SixTONES）が主演を務めるPrime Video連続ドラマ『憧れの作家は人間じゃありませんでした』。このたび、5月25日より配信がスタートする、最終回＝第8話のあらすじと場面写真が解禁された。劇中では、京本演じる御崎禅の“美しすぎる”吸血シーンも！

■“吸血鬼”御崎（京本大我）VS“人狼”ジェイク（森崎ウィン）最終決着！

『憧れの作家は人間じゃありませんでした』は、美しき吸血鬼作家・御崎禅（みさき・ぜん/京本大我）を主人公とする、新感覚の“ファンタジー×サスペンス×事件解決ドラマ”。

御崎は「念写」（※血液からその人物の記憶を読み取ることができる能力）「読心術」「催眠術」など、人外ならではの能力や推理力を発揮して難事件を華麗に解決。桜田ひより演じる新米編集者・瀬名あさひや、一ノ瀬颯演じる「警視庁捜査一課異質事件捜査係」（通称：異捜）の若手刑事・林原夏樹、山本耕史演じる異捜の係長・山路宗助との交流や、数々の事件の解決を通して、どこか厭世的で生きがいを見失いつつあった御崎は、少しずつ本来の愛情や友情、人間的な感情を取り戻していく。

そして、配信が始まるやいなや大反響を呼んだ本作も、いよいよフィナーレへ。最終第8話では、御崎への復讐に燃える“人狼”ジェイク（森崎ウィン）が最後の対決へ。ワイヤーアクションやVFX（視覚効果）を駆使した超本格バトルシーンに注目だ。さらに、御崎が書き上げた新作の原稿を読んだあさひは、これまで御崎が口に出さなかった“ある想い”を知ることになる。そして、吸血鬼の御崎が再会を願って探し続けていた“運命の恋人”が、ついに――。

■最終第8話「奇跡」あらすじ

ジェイク・ヘイル（森崎ウィン）に襲われた林原夏樹（一ノ瀬颯）が病院に運ばれ、緊急手術が始まる。山路宗助（山本耕史）とともに病院に駆けつけた御崎禅（京本大我）は、マフラーについた林原の血液を口に押し当て、林原の記憶からジェイクの行き先を読み取っていく。

ジェイクを自らの手で捕まえようとする御崎に「先生…戻ってきますよね」と問う瀬名あさひ（桜田ひより）。御崎は「ご心配なく。御崎禅としての務めは、もう果たしました」と告げて病院を去る。その言葉からあさひは御崎が新作を完成させたことに気づき、御崎の作業場へ向かうと、机上には書き上げられた長編の原稿が置かれていた。原稿を読み終えて御崎の本心を知ったあさひは部屋を飛び出す。

一方、御崎は、ジェイクが待つ場所へたどり着き、両者は戦闘になるが…。

■Blu-ray＆DVD BOXが11月18日にリリース決定

Prime Video連続ドラマ『憧れの作家は人間じゃありませんでした』の映像作品化が決定。Blu-ray＆DVD BOXが11月18日にリリースされる。

特典映像には『憧れの作家は人間じゃありませんでした』スペシャルメイキング集を収録。主演・京本大我をはじめ、桜田ひより、一ノ瀬颯、山本耕史らキャスト陣の撮影現場に密着、役に真摯に向き合う姿や、緊張感溢れる熱演の様子が楽しめる。

さらに、撮影の舞台裏を捉えたメイキング映像では、共演者たちの素顔や、チームワークの良さが感じられる現場の雰囲気も余すことなく紹介。本作でしか観ることのできない完全オリジナルのスペシャル映像として、キャスト陣のあらたな魅力を存分に楽しめる。メイキングに加え、さらなる特典映像コンテンツも収録予定だ。

予約先着購入特典は『オリジナルストラップ＆「禅専用♡」チャーム付き』。劇中に出てくる“カフェたから”の「禅専用♡」プレートをモチーフにしたチャーム付きオリジナルストラップが、ここでしか手に入らないオリジナルグッズとしてプレゼントされる。

■番組情報

Prime Video『憧れの作家は人間じゃありませんでした』

第1話～7話 配信中

05/25（月）第8話配信

第8話ゲスト：森崎ウィン

出演：京本大我 桜田ひより

一ノ瀬颯 剛力彩芽 永尾柚乃 石川恋 辻凪子 阿部亮平

新納慎也 宮田俊哉 ／ 山本耕史

原作：澤村御影『憧れの作家は人間じゃありませんでした』（角川文庫／KADOKAWA）

脚本：橋本夏

演出：城宝秀則（共同テレビ）

(C)澤村御影/KADOKAWA/Storm Labels

■リリース情報

2026.11.18 ON SALE

Blu-ray＆DVD BOX『憧れの作家は人間じゃありませんでした』

■関連リンク

ドラマ『憧れの作家は人間じゃありませんでした』番組サイト

https://sp.storm-labels.co.jp/akogarenosakka/