【ホラー】交差点には“何か”がいる!?深夜の交差点には気をつけて！「背中に何かが…」配達員が遭遇した怪異に震える【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
郵便配達員たちは、昼夜を問わず町中を走り回り、郵便物を届けている。そんな現役郵便局員たちが実際に体験した怪談を漫画化したのが、「郵便屋が集めた奇談」シリーズだ。作者は現役郵便局員でもある送達ねこ(@jinjanosandou)さん。今回は、T集配センター勤務のNさんが夜勤中に遭遇した“禍辻(まがつじ)”の恐怖を紹介する。
物語は、Nさんが深夜の配達中に体験した出来事である。配達用バイクで暗い道を走行中、ある四つ角で停止した瞬間、突然強烈な悪寒に襲われた。そして次の瞬間、何かが背中にしがみついてきた感触があったという。
振り返ろうとしても首が硬直し、まるで金縛りのように体が動かない。異様な気配を感じたNさんは、「マズい」と直感する。
しかし、Nさんが本当に焦った理由は“怪異そのもの”ではなかった。その衝撃の理由に、読者からも「そっち!?」と驚きの声が上がった。
■郵便局員たちの間で語られる“辻”の怪談
送達ねこさんによると、交差点や辻で不思議な体験をしたという話は、配達員の間では珍しくないという。
「そばに誰もいないのに声をかけられた」「火の玉みたいなものに追い抜かれた」といった話のほか、「交差点で赤ん坊を見たら最寄りの神社へ行け」という申し送りまで存在するそうだ。
「赤ん坊がいるような場所ではないので、“魔”のようなものかもしれません」と送達ねこさんは語る。
また、昔から“辻”は異界との境界と考えられてきたとも説明。「道が交差する場所は、日常と異界が交わる場所だという考えが古くからあるようです」と話していた。
■配達員が怖いのは、怪異よりも“時間指定”!?
Nさんが「マズい」と感じた背景には、配達先の受取人に関する特別な事情があったという。間に合わせなければならない理由があり、Nさんは必死に配達を続けていた。
そのエピソードについて送達ねこさんは、「配達員にとっては、怪異より時間指定のほうが怖いこともあります」とコメント。実際、別の配達員からは「歩道橋から人影が落ちてきても、再配達の時間指定に遅れるほうが怖かった」という話も届いているそうだ。
影は落ちても音も姿もない。それでも「これか」と察して、そのまま配達を続けたというエピソードには、郵便局員たちの異様な覚悟がにじむ。
■静かな町で今日も起きている怪異
読者からは、「怪異より仕事優先なのがリアル」「怖いのに妙におもしろい」といった感想が寄せられている。Nさん自身も「夜勤で走ると、おかしなことはよくあります。特に四つ角が多いです」と振り返っていた。
街灯の少ない夜道を走り続ける郵便配達員たち。もしかすると今日も、日本のどこかの辻で“何か”がじっと待っているのかもしれない。
取材協力：送達ねこ(＠jinjanosandou)
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