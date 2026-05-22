　22日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比1460円高の6万3100円と急騰。日経平均株価の前場現物終値6万3094.61円に対しては5.39円高。出来高は2万2580枚となっている。

　TOPIX先物期近は3886ポイントと前日比27ポイント高、現物終値比0.48ポイント安で推移。

○主要先物価格・正午時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 63100　　　　 +1460　　　 22580
日経225mini 　　　　　　 63095　　　　 +1455　　　435658
TOPIX先物 　　　　　　　　3886　　　　　 +27　　　 34075
JPX日経400先物　　　　　 35270　　　　　+345　　　　1925
グロース指数先物　　　　　 814　　　　　 +29　　　　2024
東証REIT指数先物　　　　1802.5　　　　 -10.5　　　　　73

株探ニュース