日経225先物：22日正午＝1460円高、6万3100円
22日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比1460円高の6万3100円と急騰。日経平均株価の前場現物終値6万3094.61円に対しては5.39円高。出来高は2万2580枚となっている。
TOPIX先物期近は3886ポイントと前日比27ポイント高、現物終値比0.48ポイント安で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 63100 +1460 22580
日経225mini 63095 +1455 435658
TOPIX先物 3886 +27 34075
JPX日経400先物 35270 +345 1925
グロース指数先物 814 +29 2024
東証REIT指数先物 1802.5 -10.5 73
株探ニュース
TOPIX先物期近は3886ポイントと前日比27ポイント高、現物終値比0.48ポイント安で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 63100 +1460 22580
日経225mini 63095 +1455 435658
TOPIX先物 3886 +27 34075
JPX日経400先物 35270 +345 1925
グロース指数先物 814 +29 2024
東証REIT指数先物 1802.5 -10.5 73
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