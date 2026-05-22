忙しい毎日をしっかりサポート！材料を入れてボタンを押すだけで、90種類のメニューを自動で調理してくれる便利すぎる【アイリスオーヤマ】電気圧力鍋がAmazonで絶賛販売中！家事の負担を減らしたい方に！
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ほったらかしで本格料理が完成！煮込み・炊飯・蒸し料理までこれ1台でこなせる多機能な【アイリスオーヤマ】電気圧力鍋がAmazonで好評販売中！
圧力調理で素材本来のうまみが凝縮。本格調理が自宅で簡単にできる電気圧力鍋。3〜4人向けの4.0リットル。多機能のまま大容量になり大人数でも使いやすく、ハイパワーの1000Wで調理をサポート。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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ネット販売限定モデルのみ搭載の自動メニューもあり、バラエティ豊かな食事がボタン一つで簡単に。また、自動メニューと連動したレシピブックも付属。レシピサイト用の二次元バーコードからスマホ、タブレットでも簡単にレシピを見ることができる。
そのまま食卓に置け、ちょうどいい高さで取り分けやすい。家族や友人とホームパーティも楽しめる。
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予約設定が可能なので食材をセットするだけで好きな時間に出来たての料理が食べられる。また、最大12時間自動で保温されるので家族の食事時間がまちまちでも出来立てのような温かい料理を。
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