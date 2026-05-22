『名探偵プリキュア！』森亜るるかの髪型再現！俳優・伊藤萌々香のオフショット「似てる」「すごすぎる！」
俳優の伊藤萌々香（28）が21日、自身のXを更新。アニメ『名探偵プリキュア！』（たんプリ）のキュアアルカナ・シャドウに変身することでお馴染みの人気キャラ・森亜るるかと同じ髪型写真を投稿した。
【写真】『たんプリ』森亜るるか激似の髪型！伊藤萌々香のオフショット
圧倒的な人気を誇るキュアアルカナ・シャドウ／森亜るるかが大好きな伊藤は、「るるかちゃんとお揃いしたくて、ヘッドドレス編んだのー！結構再現できたのでは」と大満足。
投稿したオフショットでは、私服姿の森亜るるかがしている髪型で、これにネット上では「すごすぎる！！再現度高すぎっ」「似てるなとは思っていたが自分で編んだのか。すげ〜」「手先器用ですし、伊藤さんも可愛いですし、推しのアイテムを手作りまでして身につけるところに親近感が湧きますw」「すご。再現度高い」「ほんとに天才すぎる めーーちゃかわいい」などの声が出ている。
『名探偵プリキュア！』は、シリーズ初の探偵プリキュアが誕生し、1999年が舞台。主人公の明智あんなは、マコトミライタウンに暮らす14歳の中学２年生で、誕生日に現れた妖精・ポチタンと、お部屋にあったペンダントに導かれて2027年から1999年のまことみらい市にタイムスリップする。
名探偵に憧れている14歳の女の子・小林みくると出会うと事件が発生し、大切なものを盗まれて困っている人を見逃せない2人は【名探偵プリキュア】に変身して、「そのナゾ！キュアット解決！」と笑顔を推理で守りながら、あんなが元の時代に戻る手掛かりを探すストーリーが描かれる。
伊藤は2011年6月、ガールズポップグループのフェアリーズとしてデビュー。グループ活動終了後も、ソロとしてドラマ、バラエティー、舞台など活動の場を広げている。
【写真】『たんプリ』森亜るるか激似の髪型！伊藤萌々香のオフショット
圧倒的な人気を誇るキュアアルカナ・シャドウ／森亜るるかが大好きな伊藤は、「るるかちゃんとお揃いしたくて、ヘッドドレス編んだのー！結構再現できたのでは」と大満足。
投稿したオフショットでは、私服姿の森亜るるかがしている髪型で、これにネット上では「すごすぎる！！再現度高すぎっ」「似てるなとは思っていたが自分で編んだのか。すげ〜」「手先器用ですし、伊藤さんも可愛いですし、推しのアイテムを手作りまでして身につけるところに親近感が湧きますw」「すご。再現度高い」「ほんとに天才すぎる めーーちゃかわいい」などの声が出ている。
名探偵に憧れている14歳の女の子・小林みくると出会うと事件が発生し、大切なものを盗まれて困っている人を見逃せない2人は【名探偵プリキュア】に変身して、「そのナゾ！キュアット解決！」と笑顔を推理で守りながら、あんなが元の時代に戻る手掛かりを探すストーリーが描かれる。
伊藤は2011年6月、ガールズポップグループのフェアリーズとしてデビュー。グループ活動終了後も、ソロとしてドラマ、バラエティー、舞台など活動の場を広げている。
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