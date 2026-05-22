湘南乃風・SHOCK EYE、「右膝半月板損傷」と診断 当面は動きを一部制限してパフォーマンス【全文あり】
湘南乃風は22日、公式Xを更新。SHOCK EYE（49）について「右膝半月板損傷」と診断されたと発表し、今後のパフォーマンスについて伝えた。
【写真】初の日本武道館公演を行った湘南乃風 20周年記念ツアーロゴも公開
SHOCK EYEについて「膝の痛みを感じ、医療機関を受診し検査の結果、『右膝半月板損傷』と診断を受けました」と報告。「今後の活動につきましては、医師と相談の上、SHOCK EYE本人とスタッフで協議の結果、無理のない範囲で活動を継続することといたしました」と伝えた。
また「現在、出演が決定しているライブ、イベントは予定どおり出演いたしますが、当面の間は、動きを一部制限したかたちでパフォーマンスさせていただくこととなります」と発表した。
SHOCK EYE（ショック アイ）は1976年12月14日生まれ。レゲエDJ。レゲエ・ダンスホール系グループ・湘南乃風のメンバー。
■全文
【SHOCK EYEに関するご報告】
いつも湘南乃風を応援していただき、誠にありがとうございます。
湘南乃風メンバー・SHOCK EYEが、膝の痛みを感じ、医療機関を受診し検査の結果、「右膝半月板損傷」と診断を受けました。
今後の活動につきましては、医師と相談の上、SHOCK EYE本人とスタッフで協議の結果、無理のない範囲で活動を継続することといたしました。
現在、出演が決定しているライブ、イベントは予定どおり出演いたしますが、当面の間は、動きを一部制限したかたちでパフォーマンスさせていただくこととなります。
皆様にご心配とご迷惑をおかけいたしますこと、心よりお詫び申し上げます。
何卒、ご理解のほど、よろしくお願い申し上げます。
2026年5月22日
株式会社テレビ朝日ミュージック
134RECORDINGS
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■全文
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いつも湘南乃風を応援していただき、誠にありがとうございます。
湘南乃風メンバー・SHOCK EYEが、膝の痛みを感じ、医療機関を受診し検査の結果、「右膝半月板損傷」と診断を受けました。
今後の活動につきましては、医師と相談の上、SHOCK EYE本人とスタッフで協議の結果、無理のない範囲で活動を継続することといたしました。
現在、出演が決定しているライブ、イベントは予定どおり出演いたしますが、当面の間は、動きを一部制限したかたちでパフォーマンスさせていただくこととなります。
皆様にご心配とご迷惑をおかけいたしますこと、心よりお詫び申し上げます。
何卒、ご理解のほど、よろしくお願い申し上げます。
2026年5月22日
株式会社テレビ朝日ミュージック
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