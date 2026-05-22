藤井フミヤ、40周年武道館ライブや特別番組の放送が決定
WOWOWによる藤井フミヤの特集『藤井フミヤ×WOWOW連続特集 -FUTATABI-』の7〜9月の放送・配信ラインナップが決定した。
【動画】藤井フミヤ with 南こうせつ「僕の胸でおやすみ」MV＆メイキング映像
『藤井フミヤ×WOWOW連続特集 -FUTATABI-』は昨年4月からスタート。7月に2023年のツアー『Special LoveSong』より大阪公演の模様、8月には2024年のデビュー40周年を記念した日本武道館公演の模様、9月にはデビュー40周年を記念した本人インタビューや全国47都道府県ツアーのバックステージなど、アニバーサリーイヤーを振り返る特別番組が放送・配信されることが決定した。
さらにWOWOWオンデマンドでは、過去ライブ映像など16番組を一挙アーカイブ配信中だ。
『藤井フミヤ CONCERT TOUR 2023 Special LoveSong』
7月放送・配信予定
『藤井フミヤ 40th Anniversary FINAL in 日本武道館』
8月放送・配信予定
『藤井フミヤ ドキュメンタリースペシャル 〜今、そして明日を〜』
9月放送・配信予定
WOWOWオンデマンドでは過去ライブ映像など、16番組を一挙アーカイブ配信中
【動画】藤井フミヤ with 南こうせつ「僕の胸でおやすみ」MV＆メイキング映像
『藤井フミヤ×WOWOW連続特集 -FUTATABI-』は昨年4月からスタート。7月に2023年のツアー『Special LoveSong』より大阪公演の模様、8月には2024年のデビュー40周年を記念した日本武道館公演の模様、9月にはデビュー40周年を記念した本人インタビューや全国47都道府県ツアーのバックステージなど、アニバーサリーイヤーを振り返る特別番組が放送・配信されることが決定した。
『藤井フミヤ CONCERT TOUR 2023 Special LoveSong』
7月放送・配信予定
『藤井フミヤ 40th Anniversary FINAL in 日本武道館』
8月放送・配信予定
『藤井フミヤ ドキュメンタリースペシャル 〜今、そして明日を〜』
9月放送・配信予定
WOWOWオンデマンドでは過去ライブ映像など、16番組を一挙アーカイブ配信中