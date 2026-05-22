XG、ドジャース戦で始球式決定 “誰が投げる？”予想で盛り上がる
7人組アーティストグループ・XGが、現地時間5月31日に、米ロサンゼルスのドジャー・スタジアムで開催されるロサンゼルス・ドジャース対フィラデルフィア・フィリーズの試合で始球式を務めることが発表された。
【写真】髪も丸刈り！胸の切除手術したXGのCOCONA
グループの公式SNSで発表されると、ファンから多くの興奮の声が寄せられ、メンバーのうち誰が投げるのかを予想する声も上がるなど、盛り上がりを見せている。
XGは、2月6日からスタートした自身2度目となるワールドツアー『XG WORLD TOUR: THE CORE』日本公演を、横浜、大阪、名古屋、福井、仙台、神戸、福岡、東京の8都市で16公演を行い、ファイナルとなった4月の東京・国立代々木競技場 第一体育館公演は、3日間で約3.5万人を動員した。
海外公演は、7月19日にバンコク（IMPACT Arena）、7月22日にマニラ（SM Mall of Asia Arena）、8月2日に香港（AsiaWorld-Expo Hall 10）、10月12日にメルボルン（Rod Laver Arena）、10月14日にシドニー（Qudos Bank Arena）、10月17日に台北（Taipei Arena）にてアジア、オーストラリア公演が開催されることが発表されている。
新たに発表された北米地域公演では、11月3日（現地時間）のオークランドを皮切りに、ロサンゼルス、シカゴ、ハミルトン、ニューアーク、ダラス、そしてメキシコシティを巡る全7公演を行う。
XGは、7月25日には国内最大級の音楽フェス『FUJI ROCK FESTIVAL '26』、8月8日にはロサンゼルスで開催される音楽フェス『Head In The Clouds』に出演する。さらに9月12日には『ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2026』に出演することも発表されるなど、国内外の大型音楽フェスへの出演も続々と決定している。
【写真】髪も丸刈り！胸の切除手術したXGのCOCONA
グループの公式SNSで発表されると、ファンから多くの興奮の声が寄せられ、メンバーのうち誰が投げるのかを予想する声も上がるなど、盛り上がりを見せている。
XGは、2月6日からスタートした自身2度目となるワールドツアー『XG WORLD TOUR: THE CORE』日本公演を、横浜、大阪、名古屋、福井、仙台、神戸、福岡、東京の8都市で16公演を行い、ファイナルとなった4月の東京・国立代々木競技場 第一体育館公演は、3日間で約3.5万人を動員した。
新たに発表された北米地域公演では、11月3日（現地時間）のオークランドを皮切りに、ロサンゼルス、シカゴ、ハミルトン、ニューアーク、ダラス、そしてメキシコシティを巡る全7公演を行う。
XGは、7月25日には国内最大級の音楽フェス『FUJI ROCK FESTIVAL '26』、8月8日にはロサンゼルスで開催される音楽フェス『Head In The Clouds』に出演する。さらに9月12日には『ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2026』に出演することも発表されるなど、国内外の大型音楽フェスへの出演も続々と決定している。