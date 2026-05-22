JR西日本の列車内で座席シートをカッターナイフで切り付けた罪に問われた男。初公判で「間違いありません」と起訴内容を認めました

起訴状などによりますと会社員の花形政昭被告（56）はことし3月、大阪府八尾市のJR久宝寺駅から柏原駅までの普通電車内で座席シートをカッターナイフで切り付けた罪に問われています。(損害見積額1万2080円)

花形被告は逮捕時の警察の調べに対し「4年前からおよそ300件ほどやった」「仕事のストレスにくわえて電車の遅延や運休が多くストレスだった」などと供述していたということです。

22日の初公判で花形被告は「間違いありません」と起訴内容を認めました。

検察は冒頭陳述で「自己の生活でたまったうっぷんをはらすと同時にJR西日本に対する不満などをぶつけるために車両内の座席シートをカッターナイフで切りつけた」などと指摘しました。

また裁判では、検察側が証拠としてJR西日本社員の供述調書を読み上げました。

「320件くらい被害にあっており膨大な時間を費やしている。当社としても到底許すことはできません。犯人には罪をつぐなってほしい」