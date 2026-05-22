壁に向かって、じっと動かない猫。その後ろ姿には、飼い主さんだけが知るある『理由』が隠されていました。そんな切なくも愛おしい投稿が話題を集めています。記事執筆時点で14.1万表示を突破し、「置物かしら」「背中が語る…」といった声が寄せられました。

【写真：白い壁をじっと見つめて『動かない猫』→まさかの理由】

壁の前でじっと動かない猫の秘密

1匹の猫さんの後ろ姿が、Xアカウント「UMENO（@umenoconbu21）」に投稿されました。この猫さんの名前は「るるまる」。通称「ちゃま」で、ユーザーからは「るるちゃま」の愛称で親しまれています。

そんなるるちゃま、この日はフードボウルのそばに座り、白い壁に向き合ったまま一向に動き出す気配がなかったんだとか。どこか、具合が悪いのでしょうか…。心配になるほど、どこか切ない後ろ姿です。

実は小芝居だった…！

しかし、全く心配はいらなかったようです。理由は、投稿主さんのこんな一言で判明。「茹でマグロ出てくるまでずっとこれ」。そう、るるちゃまは茹でマグロが出てくるのを、ひたすら待ち続けていたのです…。

健気に耐えているようにも見えるその姿に、「背中に哀愁感じます…」というコメントが届いたほど。投稿主さんも「この小芝居どこで覚えたんやろ」と思わず返答。このあと無事、るるちゃまはマグロのご馳走をいただいたのだとか。

さらに無言の圧

食後、るるちゃまは今度はおトイレの横に座ってじっとこちらを見つめ、ちょっとずつにじり寄ってきたそうです。無言で何かを訴えているようですが…。そう、これは「おかわり」の催促。るるちゃまの交渉術、なかなかのものです！

「待ち続ける健気で愛おしい背中…」「てこでも動かん硬い意思」「切ないちゃまの後ろ姿…」そんな声が寄せられるほど、るるちゃまの『無言の訴え』は多くの人の心をつかみました。

るるちゃまが登場するXアカウント「UMENO」では、猫さんたちの日常が公開されています。愛おしい後ろ姿や、じわじわくる小芝居の数々をぜひご覧くださいね。

写真・動画提供：Xアカウント「UMENO」さま

執筆：佐々木えみこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。