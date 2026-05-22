ママさんを上目遣いで睨み続けていた猫が、突然ソファに飛び乗ってきて…？あまりにも圧が強すぎる怒り顔と、不意打ちの猫パンチが面白すぎると反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で44万再生を突破し、「したから煽り散らかしでメンチ切ってくるのかあいい怖い笑笑」といった声があがりました。

【動画：ソファに座るママを見つめる猫→完全にブチギレていて…衝撃の表情と『爆笑の展開』】

カナダ生まれのチビちゃん

TikTokアカウント「@big.cat.chibi」に投稿されたのは、自称ノルウェージャンと狸のハーフ「チビ」ちゃんが、怒りのあまりママさんに向かって強すぎる圧をかけている姿をおさめた動画です。

毛足長めのふわふわボディと、まん丸お目目が可愛らしいキジトラハチワレのチビちゃん。紆余曲折を経てカナダから日本へやってきた国際派猫ちゃんです。

まさに猫界のヤクザ…！

ある日、ママさんが座っているソファに前足をかけて立っていたというチビちゃん。アゴを引いて上目遣いにママさんを見つめるその表情は、なぜか怒りに満ち溢れていたそう。

尻尾を左右に大きくふり、体勢を変えながらもママさんを睨みつけることをやめないチビちゃん。鋭い目つきで首を軽く傾げる姿はあまりにも治安が悪く、まさに“猫界のヤクザ”のようだったといいます。

ゆっくりと動いていたかと思ったら、突然ソファの上に飛び乗ってきたチビちゃん。体を少し後ろに下げ、今にも襲いかかってきそうな表情でママさんを睨んでいたのだとか。

不意打ち猫パンチ！

そのままお座りをすると、パッと顔を動かし可愛らしいぱっちりお目目に戻ったものの、そのお顔にはまだ不穏な気配が漂っていたそう。

ママさんに「怖いよこの狸、あっちに行って」と言われたチビちゃんは、離れると見せかけて再びその場にお座り。そして不意打ちで猫パンチを喰らわせると、さっとソファから飛び降りていったといいます。

「血が出た骨折。もう救急車」と痛がるママさんとのコンビネーションが抜群で、思わず笑ってしまいます。

チビちゃんの強すぎる圧と、ママさんのリアクションが面白すぎると、動画の視聴者からは「血が出た骨折笑笑笑笑笑笑笑笑重傷すぎ笑笑笑笑」「猫ヤクザって名前がまずかわいい笑」「血が出た骨折救急車はやばいwwリズムもやばいしw」「表情と主さんの反応に大爆笑 耳かわちい♡」「めちゃくちゃメンチきってくるじゃんかわいいwwwwwwwww」「やばい目が怒りに満ちすぎている笑笑笑笑笑笑笑」といったコメントがよせられました。

TikTokアカウント「@big.cat.chibi」では、無事カナダから日本へ入国し、家族3人で幸せに暮らしているチビちゃんの、表情豊かでクスッと笑える日常の姿を多数の動画で楽しむことができます。

写真・動画提供：TikTokアカウント「@big.cat.chibi」さま

執筆：Megumi

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。