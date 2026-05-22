夏前に切るならコレ！【40・50代】短めでも映える◎「すっきりウルフ」

爽やかな空気が流れる初夏のうちに、真夏向けの短いヘアスタイルへ切り替えるのも一つの手。トレンドのレイヤーカットから選ぶなら、すっきり見えるウルフが狙い目です。レイヤーの位置やカラー次第でカジュアルにもキレイめにも寄せることができるスタイルです。「これもウルフなの？」と意外に思える、ナチュラルなアレンジも合わせてご紹介します。

控えめなら動きで遊んで

ベースの厚みを残したまま低めにレイヤーを入れれば、毛先がウルフのニュアンスを宿した状態に早変わり。ゆったりと動きをつけることで、ナチュラルでいてこなれ感のある雰囲気に仕上がりそう。シンプルなダウンスタイルのときは落ち着いて見えるので、初めてでも挑戦しやすいスタイルです。

ムース仕上げでふんわり軽やか

ふっくら丸みのあるボブをベースにしたマッシュウルフは、空気を含んだやわらかい印象。ストレートやニュアンスパーマもいいけれど、担当した@nodiss_miukさんのオススメは「癖を生かしてムース仕上げ」する方法。天然パーマであれこれスタイリング剤を変えてきた筆者も、レイヤーを入れているときは揉み込むだけで決まるムースに頼りっきりでした。サイドを短めにカットした上で耳にかけるアレンジも、軽快なイメージを加速させてくれそう。

直線でよりスタリッシュに

毛先をシャープに揃えたタッセルボブにレイヤーの丸みをプラスすることで、凛々しさと親しみやすさを両立。肩上で短くカットしたレングスと控えめなボリュームが相まって、初夏仕様の涼しげな印象を与えてくれるよう。透明感のあるカラーを選ぶのもすっきり見えに繋がるコツ。

カラーで躍動感を盛り上げて

裾を中心に流行の暖色系ブラウンを入れると、ふわっと揺れる毛先がより軽やかに映りそう。首に襟足がかかるこのシルエットについては、色使いにもこだわったという@imagine_akiyamaさんいわく、「ショートにしたいけど首灼けるからっていう人にもオススメ」とのこと。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@nodiss_miuk様、@kitadani_koujiro様、@nico_saki.0420様、@imagine_akiyama様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：たちばな 菜絵

国語教員免許も持つ異色の美容 & ライフスタイルライター。色彩検定保有のスキルも活かし、トレンドカラーに基づく、美容・流行情報が強み。難病を経験したことをきっかけに、「オシャレを通じたポジティブマインド」が持つ力を信じ、そのきっかけになるべく、ファッション & コスメ情報を執筆中。