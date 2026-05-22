日本ディックスは、Pentaconnブランド10周年を記念した「Ultimateシリーズ」の第1弾ハイエンドリケーブル「Wadachi」より、イヤフォン側端子に2Pinコネクタを採用したモデルを、5月22日に発売した。直販価格は88,000円。

同社ECサイトのほか、e☆イヤホンとフジヤエービックで販売予定。e☆イヤホンとフジヤエービックの店舗には試聴機も設置する。

Ultimateシリーズは「さらなる高音質にこだわり、リケーブルの限界を目指した」というもので、イヤフォン側コネクタにPentaconn earを採用した「Wadachi」を2月に発売している。今回、ユーザーからの要望に応える形で、2Pinコネクタ仕様を展開する。

プラグには同社が設計・開発したOFC(無酸素銅)製プラグであるPentaconn 4.4mmダイレクト銀メッキOFCプラグを採用。より高解像度かつ繊細なサウンドを届ける。

ケーブルには、酸素含有量を極限まで抑え、不純物を排除することで、高い柔軟性と極細線まで加工できる優れた伸線性を実現した高品質な高純度無酸素銅線(Pure Copper Ultra High Drawability/PCUHD)を採用。さらに銀メッキPCUHDを組み合わせたオリジナルケーブルとなる。

取り回しや耐久性にこだわり新たに開発した分岐パーツ、スライダーも採用し、携帯時のストレスも低減したとのこと。シースは長野三洋化成製の高品質PVC。

はんだには、熟練した職人が数種類から吟味し、最適なものを選定。あわせて最適なはんだ付け機器や工法も模索し、音質だけでなく電気特性に優れるという。

ケーブル長は約1.2m。Pentaconn 10th記念ステンレスプレートと保証カードが付属する。