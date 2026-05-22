巨人は２２日から交流戦前最後の１カードを宿敵の阪神と東京ドームで戦う。２４日の３戦目には開幕戦の対阪神で球団史上初の新人開幕投手白星を挙げたルーキーの竹丸が先発予定。対阪神開幕２戦２勝を狙う。

巨人の新人でルーキーイヤーに阪神戦で開幕２戦２勝は１９６０年に２戦２勝の堀本律夫、１９９５年に６戦６勝の河原純一、２０００年に３戦３勝の高橋尚成、２０２２年に２戦２勝の赤星優志の４人。竹丸が勝利投手となれば球団史上５人目の新人で阪神戦開幕２戦２勝となる。

また、竹丸はここまで５勝２敗。２４日に勝って５月までに６勝となると６０年堀本律夫（１１勝）、１５年高木勇人（６勝）に次ぎ、球団新人３人目となるが、果たして再び白星を積み重ねることができるか。

◆３連戦の予想先発（２２日は予告）

２２日 巨人＝井上、阪神＝高橋

２３日 巨人＝ウィットリー、阪神＝村上

２４日 巨人＝竹丸、阪神＝才木

◆今カードの地上波・ＢＳ放送（解説者）

２２日 ＢＳ日テレ １７時５９分〜（清水隆行氏） ※リレー中継あり

日テレ １９時〜（原辰徳氏、岡田彰布氏）

２３日 ＮＨＫ総合 １８時〜（宮本慎也氏）

２４日 ＢＳ日テレ １４時〜（赤星憲広氏）