現役引退した元バレーボール女子日本代表主将の古賀紗理那さんが３０歳を迎えたことを報告し、夫の男子日本代表・西田有志（大阪ブルテオン）との夫婦ショットを披露した。

誕生日の２１日にインスタグラムで「元気に健康に３０歳を迎えることができました 前日に夫と大喧嘩（げんか）してどうなることやらと思っていましたが無事に当日までには仲直りすることができましたｗ」と家庭の裏話を交えて報告。

「ある人にお話を聞いている時に『謙虚とは『私なんか全然ですよ』と言うことではなく自分にできる精一杯をやることです』と教えていただいたことがあります。どんなことにもときめいたらチャレンジしていく３０代にしたいです」と抱負をつづり「沢山のお祝いメッセージありがとうございました」と感謝した。

西田の大同生命ＳＶリーグ男子優勝とＭＶＰもダブルで祝ったようで、ケーキを前に２人でニッコリ。この投稿にはフォロワーから「雨降って地固まる！仲直りした後は更に良い記念日ですね！！」「大喧嘩気になる」「良かった仲直り出来て」「喧嘩のイメージなかったからびっくり」「喧嘩するほど仲良いってこと」「ご夫婦揃っておめでとうございます」などの声が寄せられている。

２人は２０２２年１２月に結婚を発表。古賀さんは２４年８月にパリ五輪を最後に現役を引退し、昨年１２月に第１子誕生を報告した。