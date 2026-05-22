韓国の恋愛リアリティー番組『乗り換え恋愛４』にて、出演者のパク・ヒョンジの職業が「客室乗務員（CA）」であることが明かされ、その洗練された美貌と勤務中の美しい姿に、他の入居者から称賛の声が相次ぐ場面があった。

【映像】スタイル抜群美人CAの勤務中の姿

『乗り換え恋愛』は、さまざまな理由で別れた複数のカップルが一つ屋根の下で生活し、過去の恋と新たな出会いの間で葛藤する姿を赤裸々に描いた韓国の恋愛リアリティー番組。誰が誰の「X（元恋人）」であるかを隠したまま共同生活を送る緊張感や、元恋人の目の前で新しい異性と仲を深めるという極限の状況が、視聴者の共感を呼び社会現象を巻き起こしてきた。最新作となるシーズン4では、ソウルから日本へと舞台を移し、湘南のラグジュアリーリゾートでのロマンス旅行も敢行されている。

リビングに集まったメンバーたちの前で、最後となるヒョンジの職業公開の番が回ってくると、周囲からは一斉に「CA（客室乗務員）！CA！」と口をそろえて予想する声が上がった。あまりにも意見が集中したため、「CAと意見が多すぎてCAとは言えないな」と他の職業を疑う声も出たが、ヒョンジが笑顔で「航空会社のCAです」と正解を明かすと、リビングは拍手喝采に包まれた。

紹介VTRでは、ヒョンジが洗練された空港のロビーをキャリーバッグを引いて歩く姿や、メイクや髪型をビシッと決めた美しい立ち振る舞いが映し出された。ヒョンジはインタビューで「私は航空運航学科を卒業して、国内の航空会社で8年CAをしています。1カ月平均80〜90時間、国内線や国際線などを担当しています」と説明。「多くの人に触れ、多様な国と文化を体験して、いつも新しい魅力を感じています」と仕事へのやりがいを語った。

これに対し、周囲からは「初日から（CAだと）言ってましたね」と、誰もが納得の職業であったことが明かされた。他の入居者たちも「にじみ出るオーラもそうですし、背も高くて顔も小さくて姿勢もいいんです。誰が見てもCAです」「CA顔です。やっぱりと思いました」と、彼女の圧倒的なスタイルと美貌を絶賛する声が寄せられた。また、ヒョンジの「X（元恋人）」は、「不思議な感覚でした。XがCAになった入社時から見てきました。初めて気づきましたが、他の人から見てもXはCAに見えるんですね」と、感慨深げに当時の記憶を振り返っていた。