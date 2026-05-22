俳優の川崎麻世が21日、自身のアメブロを更新。1カ月ぶりに美容院を訪れたことを報告し、新しくなったヘアスタイルを披露するとともに、独自の“身だしなみ論”を明かした。

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銀座を訪れた目的がヘアメンテナンスだったという川崎は、「今回のヘアはどうですか？」と最新のヘアスタイルを公開。全体的に明るくなっていた髪にダークトーンを足し、メリハリのあるカラーに仕上げてもらったという。続けて、清潔感のあるスッキリとした後ろ姿も披露した。

現在63歳の川崎は、「俺ももうおじさんだから 何よりも清潔感が大切だと思います」と自論を述べ、「若い頃のようにはいきません。だからこそ清潔感を高める努力をしています」と続けた。

川崎は、「きちんと爪は切ってますか？靴やスニーカーは汚れてませんか？男性は足元を見られてますよ」と、世の男性たちに向けて問いかけた。そして、「昭和の男で『俺は俺！人目は気にしない！』と頑固な性格より、清潔にしてるだけで好感度はアップするもの」と、意識を変えることを促した。

「これからも清潔感のある綺麗なおじいちゃんを目指します」と自身の目標を掲げた川崎。最後に「世の奥様方 もし旦那さんが不潔でだらしない格好で人前に出ようとしていたら きちんと注意してあげてくださいね」とつづり、ブログを締めくくった。

※川崎麻世の「崎」は正式には「たつさき」