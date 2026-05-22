「フェラーリ買えると有頂天に」突然招待されたLINE投資グループで600万円詐欺被害　最初に利益出し信用させる手口、アプリで資産増装う

身に覚えのないLINEの投資グループに招待された60代男性が、うその投資話で約600万円をだまし取られた。最初は自分の口座で利益が出たため信用し、専用アプリ上で利益が増えたように見せられたという。警察が注意を呼びかけている。

“本当に儲かった”体験が落とし穴に

うその投資話で大金を失ったと話すのは、詐欺被害に遭った60代の男性。

詐欺被害に遭った60代男性：

巧妙。俺も「だまされないように」と思って、最初は手を出さなかった。

ところが、最終的には被害額が約600万円になったという。

きっかけは、身に覚えのないLINEの投資グループにある日、追加されていたことだった。

もともと、株式投資をしていた男性は、試しに投資グループの会話に出てくる株を自分の口座で購入した。すると…。

詐欺被害に遭った60代男性：

50万円で20万円利益が出た。それは自分の口座、70万円は全て自分のもの。

男性はこの投資グループに参加。専用の口座を開設し、指定されたアプリもインストールした。

「フェラーリ買える」と有頂天に…約600万円被害

すると、アプリ上でみるみるうちに利益が膨らみ続けた。

詐欺被害に遭った60代男性：

そのときは2000万円近くまで上がっていた。このままいけばフェラーリ買えると思い、有頂天になっていた。

そこで男性は金を引き出そうとするが「『お金を引き出すための口座を作らないといけない』と言われた。それで80万円を振り込んだ。それでも下ろせなかった」という。

“自分も儲かりたい”という男性の思いは叶うことなく、約600万円を失った。

警察は、LINEなどで突然招待される投資グループについて注意を呼びかけている。

（「イット！」5月21日放送より）