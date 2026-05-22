北斗晶、夫・佐々木健介＆2歳初孫との幸せあふれる3ショット披露「ピースがどうしても指3本に」
元プロレスラー・タレントの北斗晶（58）が21日、自身のインスタグラムを更新。夫で元プロレスラー・佐々木健介（59）と初孫の“すーちゃん”こと寿々ちゃん（すず／2）との幸せあふれる3ショットを披露した。
【写真】「デレデレが最高ですね」初孫との幸せあふれる3ショットを披露した北斗晶＆佐々木健介
北斗は「ある日の…孫とじーちゃんとばーちゃん」とつづり、祖父母としての優しい眼差しが印象的な家族写真を公開。写真のなかで一生懸命にポーズをとる孫の姿に触れ、「ピースがどうしても指３本になっちゃうすーちゃん」「8月にはちょうど3歳になるからいいか〜」と、小さな成長のステップをほほ笑ましく見守る温かい日常の1コマを投稿した。
コメント欄には「すごく優しい良い笑顔」「めちゃくちゃ素敵な写真」「おじいちゃんおばあちゃんの幸せのデレデレが最高ですね」「最強じいじとばあば」「ピースができるようになって成長を感じますね」「なんか ほのぼのしてて癒されました〜」「じいじ、ばあばはメロメロになりますよね〜」などの声が寄せられている。
【写真】「デレデレが最高ですね」初孫との幸せあふれる3ショットを披露した北斗晶＆佐々木健介
北斗は「ある日の…孫とじーちゃんとばーちゃん」とつづり、祖父母としての優しい眼差しが印象的な家族写真を公開。写真のなかで一生懸命にポーズをとる孫の姿に触れ、「ピースがどうしても指３本になっちゃうすーちゃん」「8月にはちょうど3歳になるからいいか〜」と、小さな成長のステップをほほ笑ましく見守る温かい日常の1コマを投稿した。
コメント欄には「すごく優しい良い笑顔」「めちゃくちゃ素敵な写真」「おじいちゃんおばあちゃんの幸せのデレデレが最高ですね」「最強じいじとばあば」「ピースができるようになって成長を感じますね」「なんか ほのぼのしてて癒されました〜」「じいじ、ばあばはメロメロになりますよね〜」などの声が寄せられている。