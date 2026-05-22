フリーアナウンサーの加藤綾子（41）の喜びの報告に、芸能界やファンから祝福の声が寄せられている。

【映像】加藤綾子と2歳長女の親子ショット(複数カット)

2021年6月、一般男性との結婚を発表していた加藤。2023年12月には、第1子となる長女の誕生を報告していた。

Instagramでは、2歳長女との日常を発信していて、ベビーチェアに手をつき寝かしつけに奮闘する姿や手作りのおもちゃで長女が遊ぶ様子などを披露してきた。

飾りつけされた楽屋で親子ショット

2026年5月20日の更新では、41歳の誕生日を迎えたことを報告し、長女との親子ショットを披露している。

「改めまして先月41歳の誕生日を迎えました。収録後楽屋に戻ると飾りが…。収録終わりに合わせて娘が来てくれていたので一緒に写真も撮れました。2枚目はユースケさんと。スタッフさんから美味しいケーキも頂き、感謝感謝です」

加藤の報告に、お笑いトリオ「ネプチューン」の名倉潤（57）やフリーアナウンサーの中村仁美（46）が「いいね！」を付け、祝福。ファンからも「カトパンが41だと…」「おめでとうございます。母子ともに健康でありますように！」「娘さん大きくなったね」「カトパンのお子様可愛い！」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）