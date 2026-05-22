35歳・大政絢、1歳の息子と手繋ぎ2ショット「パパそっくり」「幸せが伝わってきます」
俳優・モデルの大政絢（35）が21日、自身のインスタグラムを更新。1歳の息子と手を繋いだ微笑ましいオフショットを投稿した。
【写真】パパそっくり！1歳の息子＆大政絢の2ショット
定期的にオフショットを投稿しているが、今回は「小さな手も、歩く姿も、日に日に成長していく。嬉しくて、愛おしくて、ちょっぴり寂しい1歳の節目でした。いつも幸せをありがとう」と1歳になった息子との2ショットを公開。
手を繋いだ微笑ましい2ショットで、これにファンは「1歳のお誕生日おめでとうございます 可愛いお写真ありがとうございます」「後ろ姿には真の姿が宿ります。愛に満ちた幸せが伝わってきます。おめでとうございます。これからもどうぞお健やかに」「あっという間に1歳 はやーい お誕生日おめでとうございます」「とてもすてきな息子さんとのツーショットですね 1歳おめでとうございます」「お誕生日おめでとうございます 後ろ姿がパパそっくり」などと反応している。
大政は2021年12月28日、ロックバンド・ONE OK ROCKのギタリスト、Toruとの結婚を発表。2025年4月に第1子となる男児を出産し、インスタでは「新しい家族とともに、感謝を忘れず、ひとつひとつの瞬間を大切に過ごしていきたいと思います」と決意を語っていた。
【写真】パパそっくり！1歳の息子＆大政絢の2ショット
定期的にオフショットを投稿しているが、今回は「小さな手も、歩く姿も、日に日に成長していく。嬉しくて、愛おしくて、ちょっぴり寂しい1歳の節目でした。いつも幸せをありがとう」と1歳になった息子との2ショットを公開。
手を繋いだ微笑ましい2ショットで、これにファンは「1歳のお誕生日おめでとうございます 可愛いお写真ありがとうございます」「後ろ姿には真の姿が宿ります。愛に満ちた幸せが伝わってきます。おめでとうございます。これからもどうぞお健やかに」「あっという間に1歳 はやーい お誕生日おめでとうございます」「とてもすてきな息子さんとのツーショットですね 1歳おめでとうございます」「お誕生日おめでとうございます 後ろ姿がパパそっくり」などと反応している。
大政は2021年12月28日、ロックバンド・ONE OK ROCKのギタリスト、Toruとの結婚を発表。2025年4月に第1子となる男児を出産し、インスタでは「新しい家族とともに、感謝を忘れず、ひとつひとつの瞬間を大切に過ごしていきたいと思います」と決意を語っていた。