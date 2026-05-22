21日、中道改革連合の江田憲司元衆院議員が政界から引退する意向を表明した。

引退に至った遠因は今年の2月に行われた衆院選での落選を踏まえ「民意を厳粛かつ真摯に受け止め、政治家としての活動に一区切りつけることとした」とし、70歳を迎えた2026年をもって政界から足を洗う決心をしたという。

江田氏は東京大学卒業後、通商産業省（現経済産業省）に入省し、1996年に橋本龍太郎内閣が発足した際には総理大臣秘書官として就任。2002年には自民党から出馬し初当選を果たした。その後はみんなの党結いの党維新の党などの結党に参加し、2020年に立憲民主党の代表代行となった。江田氏は離党歴や結党歴が多く、官僚の経歴もあることから「天下の素浪人」とも自称していた時代もあったが、「企業や団体から献金も組織票も受けとらない」というクリーンな政治スタイルと、官僚出身故の確かな実務力と知識から有権者からの人気は高かった。

ネットでは引退に対し「保守系野党の代表がいなくなった」「引退は残念」「まだ70歳なら、もうひと頑張りできそうなのに」といった声が相次いだ。

確かに70歳という年齢は、今の政治家の中では高齢というわけではないが、再選を目指すとしたら70代後半という年齢に差し掛かる可能性があるため体が健康なうちに引退を決意したのだと思われる。

また、江田氏は自身のYouTubeチャンネルで「言論・出版活動を通じて政治や行政に関わっていく」としており、また引退後は時間に余裕ができることから「弁護士資格の取得にもチャレンジしていく」とも話しており、70代を機に新たな人生を歩み出すようだ。