お笑いコンビ、おぎやはぎの小木博明が22日、日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に出演。ニセの覆面パトカーを運転して事故を起こした件に触れた。

この事件は昨年12月、東京都練馬区の公道で発生した。赤色灯をつけ、サイレンを鳴らして走行し、速度超過や信号無視、反対車線へのはみ出しなどの違反運転を繰り返した。しかも、飲酒してハンドルを握っており、電柱に衝突する単独事故を起こし、同乗していた知人の女性に胸骨骨折のケガまで負わせていた。

警視庁は21日までに、運転していた中村蓮容疑者（23）を自動車運転処罰法違反容疑などで逮捕した。また、ニセ車両の改造に関与したとして、道路運送車両法違反の容疑で真下義士容疑者（22）も逮捕した。警察マニアで、同じマニアの集うグループにも所属していたという。

小木はあきれたように、「刑事モノのドラマとかにあこがれる人とかいる。マニアの人がいて、マニアのオフ会があって、そういうところで出会うと『オレはこういうの付けたぜ』でまた盛り上がって。公道でやっちゃいけないし、趣味で楽しむのはいいけど。注意してやって」と話していた。