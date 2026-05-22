Netflixは、6月に配信を開始する作品を発表した。

鈴鹿央士、見上愛、菅生新樹ら共演で話題の人気ウェブ漫画の実写版「喧嘩独学」や、格闘アニメの続編「刃牙道 パート2」、サム・ワーシントン主演のサスペンスミステリー「捜索者の血」、キム・ムヨルら出演の学園アクション「鉄槌教師」などがラインアップされる。

喧嘩独学（6月11日独占配信）

刃牙道 パート2（COMING SOON 独占配信）

映画では、オスカー・アイザック、ガル・ガドットら豪華キャストが集結する犯罪スリラー「ダンテの遺稿」や、実話に基づくスポーツドラマ「メヒコ 1986」が登場。さらに、「銀河特急 ミルキー☆サブウェイ 各駅停車劇場行き」や「かくかくしかじか」といった話題作も配信される。

銀河特急 ミルキー☆サブウェイ 各駅停車劇場行き （C）亀山陽平／タイタン工業

かくかくしかじか （C）東村アキコ／集英社 （C）2025 映画「かくかくしかじか」製作委員会

グラディエーターII 英雄を呼ぶ声（6月15日配信）

NETFLIX シリーズ 喧嘩独学（6月11日独占配信） 韓国発の人気ウェブ漫画を、鈴鹿央士、見上愛、菅生新樹ら共演で実写映画化！貧乏で気弱な高校生・志村光太は、巻き込まれた喧嘩の動画が配信されて図らずも有名人に。光太は金のため、そして人生を変えるため、配信者“喧嘩独学”として、不良たちに立ち向かっていく！ 刃牙道 パート2（COMING SOON 独占配信） 話題沸騰の格闘アニメがパート2へ！“伝説の剣豪”宮本武蔵と刃牙ら最強の地下闘技場戦士たちによる壮絶な闘いはさらなる激闘へと突入する！ 捜索者の血（6月18日独占配信） サム・ワーシントン主演의 サスペンスミステリー！息子殺しの罪で終身刑となったデヴィッドは、息子の生存の証拠をつかみ、真実を暴くため動き出す。 鉄槌教師（6月5日独占配信） キム・ムヨル、イ・ソンミン、チン・ギジュ、ピョ・ジフン（P.O）ら共演の学園アクション衝撃作！秩序が崩壊した学校を正しい道へと導く"特別教育機関"。型破りな監督官たちによる容赦なき真の教育が始まる！ 最後列からの声（COMING SOON 独占配信） チェ・ミンシク、チェ・ヒョヌク共演のサスペンス！作家の道を諦めて教壇に立つホ・ムンオは、講義室の最後列に座る教え子イ・ガンに才能を見いだすが…。 家族をつむぐ: シーズン2（6月10日独占配信） イタリア発のヒューマンコメディがシーズン2へ！ファウストの死から1年。バラバラになりかけた家族の前に、疎遠だった祖父が現れて予想外の事態に…。 スイート・マグノリアス: シーズン5（6月11日独占配信） 人気シリーズがシーズン5へ！夢を追いかけ、セレニティの町から飛び出していくマディ、ヘレン、ダナ・スーの3人。友情を支えに変化の夏を乗り越えていく。 アバター: 伝説の少年アン: シーズン2（6月25日独占配信） 大人気ファンタジーアドベンチャーが待望のシーズン2へ！戦争を終わらせるため、土の技の習得を目指すアンだが、土の王国では新たな戦いが待ち受けていた。 オンリー・ウィットネス: 小さな目撃者（6月4日独占配信） イギリス発の実話に基づくクライムサスペンス！母殺害の唯一の目撃者である2歳の息子を守るため、父アンドレは警察のずさんな捜査に抗い奔走する。 The Evil Lawyer: 背きの法律（6月11日独占配信） タイ発の注目リーガルサスペンス！殺人容疑をかけられた若き弁護士は、無実を証明するため、冷酷で悪名高い弁護士と手を組み、法の抜け穴を突いていく。 サバイブ・ザ・ワイルド: ジャングル編（6月17日独占配信） 人気のサバイバルリアリティーショーが新シーズンへ！今度の舞台は熱帯の離島。16人の挑戦者たちはチームで過酷な環境に挑み、賞金100万ドル獲得を目指す。 オアシス（6月19日独占配信） スペイン発のサスペンスミステリー！超高級リゾート地で忽然と姿を消した一人の女性。従業員と客は全員容疑者となり、その場に閉じ込められてしまう。 NETFLIX 映画 ダンテの遺稿（6月24日独占配信） オスカー・アイザック、ガル・ガドット、ジェラルド・バトラーら超豪華キャスト共演の犯罪スリラー！作家ニックはダンテ自筆の「神曲」鑑定のため闇社会へ足を踏み入れ、14世紀に生きるダンテの孤独な戦いと交錯していく。 メヒコ 1986（6月5日独占配信） 実話に基づく痛快スポーツドラマ！1986年、メキシコで二度目のFIFAワールドカップ開催を勝ち取るべく、マルティン・デ・ラ・トーレは大胆で型破りな賭けを仕掛ける。 チーム・ハズバンド（COMING SOON 独占配信） チン・ソンギュ、コンミョン共演のアクションコメディ！誘拐された妻を救うために獣医師ミンソクが手を組んだのは、彼女の元夫で短気な刑事チュンシクだった!? オフィス・ロマンス（6月5日独占配信） ジェニファー・ロペス、ブレット・ゴールドスタイン共演のロマンティックコメディ！社内恋愛禁止を謳う敏腕社長のジャッキーの前に新人弁護士が現れる。 カラーズ・オブ・エビル: ブラック（6月10日独占配信） ポーランド発のサスペンス！小さな田舎町で複数の子供の失踪事件が発生。検察官レオポルドは、過去の行方不明事件との意外な繋がりを見つけ出す。 リトル・ブラザー（6月26日独占配信） ジョン・シナ、エリック・アンドレ共演のコメディ！名声を手にした不動産エージェントの完璧な人生は変わり者の“弟”との再会で崩れ去っていく。 ボイスメールで恋をして（6月19日独占配信） ゾーイ・ドゥイッチ主演のラブコメディ！亡くなった妹の留守電にメッセージを入れ続けていたジルだが、その電話番号はいつの間にか別の人に割り当てられてしまう。 注目の配信作品 銀河特急 ミルキー☆サブウェイ 各駅停車劇場行き（6月1日見放題独占配信） 亀山陽平監督が手がける話題の3DCGアニメ劇場版。惑星間走行列車の清掃を命じられたクセ者たちを描く。 かくかくしかじか（6月16日見放題独占配信） 漫画家・東村アキコの自伝的作品を永野芽郁、大泉洋主演で映画化。漫画家を夢見る高校生と絵画教師の日々を描く。 アプレンティス: ドナルド・トランプの創り方（6月1日配信） 実業家から政治家に転身し大統領にまで上り詰めたドナルド・トランプの若き日に焦点を当てた伝記映画。 雪の花 ―ともに在りて―（6月1日配信） 松坂桃李主演。監督は「雨あがる」の小泉堯史。江戸時代末期、疫病から人々を救おうと奔走した町医者を描く。 うるわしの宵の月（6月5日配信） 人気少女コミック原作のラブストーリーアニメ。ともに「王子」と呼ばれる男女が紡ぐ、等身大の青春を描く。 四月になれば彼女は（6月20日配信） 佐藤健、長澤まさみ、森七菜ら共演のラブストーリー。10年にわたる愛と別れを壮大なスケールで描く。 ヴェノム：ザ・ラストダンス（6月5日配信） マーベルコミックのダークヒーロー・ヴェノムの活躍を描いた人気シリーズの第3作。壮絶な最後の死闘を描く。 52ヘルツのクジラたち（6月10日配信） 同名ベストセラー小説を、杉咲花主演で映画化したヒューマンドラマ。孤独を抱える女性と少年の交流を描く。 グラディエーターII 英雄を呼ぶ声（6月15日配信） 巨匠リドリー・スコット監督が贈る伝説的名作の続編。ローマ帝国軍に愛する妻を殺された男の復讐劇を描く。 ドリーム・シナリオ（6月3日配信） ニコラス・ケイジ主演のスリラー。平凡な大学教授がなぜか人々の夢に現れ、思わぬ事態に陥っていく。