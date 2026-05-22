元プロ野球選手でタレントの長嶋一茂（60）が22日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）に生出演。20日（日本時間21日）に行われたパドレス戦で好投したドジャース大谷翔平投手（31）について言及した。

大谷はパドレス戦に「1番DH」で出場し、第1打席の1球目に中越えの8号ソロ本塁打を放った。投手としては88球を投げ、5回3安打無失点。防御率0・73とし、今季4勝目を挙げた。

長嶋は大谷の投打にわたる活躍について「まず、バッターの方でいうと、このセンターへのホームランは大きい。先週、調子悪いんじゃいないかって言いましたけど、これは復調しましたね。つまり、あのインコースの真っすぐをセンター方向に高い打球を打てるっていうのは、相当体にボールに引き込んで打てるっていう証明なんで。これはもうホームランが量産される可能性が高いと思います」と推察した。

「これ、本人が監督と相談して決めてると思いますけど、本人の意向もあって。体調がよくなったんでしょうね。ピッチャーでもいけるし、バッターでもいけるしっていうことを5月後半のこの時期に復調してきた、体力的に」と語った。