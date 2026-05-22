作家の乙武洋匡氏（50）が22日、Xを更新。番組で「嫌いな芸能人」を言わす風潮に苦言を呈した。

乙武氏は、女優でタレントの鈴木紗理奈（48）が後輩タレントにテレビ番組で「嫌いな芸能人」として自分の名前を出されたことに怒りをあらわにした投稿を取り上げた記事を引用。「タレントに『誰々が嫌い』と告白させることを『お笑い』だと勘違いして、公共の電波で垂れ流す。とんでもなく下劣ですよ」と批判した。

続けて「テレビ離れが進んでいるとはいえ、まだまだ子どもたちはテレビの影響を受けています」と指摘。「『誰々が嫌い』が流行らないことを切に願っています」とつづった。

鈴木は20日、インスタグラムのストーリーズで「私が出てもない番組で 嫌いな芸能人の名前は?という質問で普通に鈴木紗理奈、と あるタレントさんに私の名前出されてた」と言及。「そんな当たり屋みたいな事されて それ勝手に放送されて そういうのって面白いの? 普通にショックやし、共演してない時に言うとか意味わからんし、それそのまま放送するスタッフも意味わからん」「普通にいじめやん」などと訴えていた。