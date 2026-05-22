沖縄県名護市辺野古沖で小型船2隻が転覆し、高校生らが死亡した事故をめぐり、文部科学省は高校の教育活動や安全確保について「極めて不適切」だとする調査結果を発表しました。

松本文科相

「同志社国際高等学校における研修旅行については、事前の計画や当日の対応、安全管理・教育活動の状況などの面で著しく不適切であったと考えております」

この事故は今年3月、名護市辺野古沖で小型船2隻が転覆し、船長の金井創さんと京都府の同志社国際高校2年生・武石知華さんが亡くなったものです。

調査では、同志社国際高校の多くの教員が転覆した小型船を抗議船と認識しつつ、プログラムを実施したことなどが指摘されています。文科省は辺野古への移設工事の学習に関して、教育基本法に違反しているとして指導通知を発出しています。

また、内閣府沖縄総合事務局と国土交通省は、死亡した船長の金井さんが本来必要な海上運送法の事業登録をしていなかったとして、22日午後、海上保安庁に刑事告発します。

金井さんが2023年以降、高校から依頼文を受け取り、6回にわたって生徒らを運び、謝礼を受け取っていたと認められたということです。