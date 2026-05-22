新世代のフラッグシップセダン

メルセデスAMGから新型『GT 4ドア・クーペ』が発表された。ブランド初の専用EVモデルであり、かつ史上最強の市販モデルだ。英国では9月に約15万ポンド（約3190万円）から販売開始予定。

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新型における最上位モデルは『GT 63』だ。最高出力1169psと最大トルク204kg-mを誇り、0-100km/h加速タイムはわずか2.4秒、最高速度は300km/hに達する。ポルシェ・タイカンやロータス・エメヤと競合する高性能の電動セダンである。



GT 4ドア・クーペ メルセデスAMG

これまで2022年の『ビジョンAMG』と2025年の『GT XX』という2台のコンセプトカーで予告されてきたが、デザインはコンセプトから大きく進化している。

新型GT 4ドア・クーペは、新しいEV用プラットフォーム『AMG.EA』を基盤とする初のモデルであり、これは現在開発中の高性能SUVにも採用される予定だ。

ボディサイズは全長5094mm、全幅1959mm、全高1411mm、ホイールベース3040mm。ポルシェ・タイカンよりやや大柄だが、車幅は狭い。

車両重量は2460kgとされるが、AMGによれば、コンパクトな電気モーターを低い位置にマウントしたことで、2018年の初代GT 4ドア・クーペよりも大幅に低い重心を実現しているという。

アキシャルフラックスモーター採用

パワートレインには、メルセデス・ベンツ傘下の英国のモーター専門企業ヤサ（Yasa）と、AMGハイパフォーマンス・パワートレイン部門が共同開発した3基のアキシャルフラックスモーターが搭載されている。これらはドイツ・ベルリンの専用工場で生産される。

従来のメルセデス・ベンツのEVで使用されているラジアルフラックスモーターとは異なり、電磁流がモーターシャフトに対して垂直ではなく平行に流れるため、よりフラットな円盤状の構造が可能となる。これにより小型化を実現し、リアモーターの幅は約80mm、フロントモーターの幅は約90mmに抑えられた。



GT 4ドア・クーペ メルセデスAMG

2基のモーターがリアアクスルに、1基がフロントに搭載され、トルクベクタリング付きの可変四輪駆動を実現した。リアモーターは最大1万3000rpm、フロントモーターは最大1万5000rpmまで回転する。

2基のリアモーターは１速プラネタリギアと組み合わされ、高負荷時のエネルギーフローはSiC（炭化ケイ素）インバーターが制御する。フロントモーターは必要な時のみ作動するブーストユニットとして機能し、低負荷時には抵抗を減らすために切り離される。

ライバル車を凌駕する圧倒的なパワー

エントリーモデルの『GT 55』では、これら3基のモーターが組み合わさり合計816psと183.6kg-mを発生し、GT 63では前述の通り1169psと204kg-mに引き上げられる。これは、ポルシェ・タイカン・ターボGT（1108ps、136kg-m）やロータス・エメヤ900スポーツ（917ps、100kg-m）といったライバルを大幅に上回る数値だ。

また、V8エンジンを中核とするプラグインハイブリッド・パワートレインから842psと150kg-mを発生させる、初代GT 4ドア・クーペの最上位モデル『GT 63 S Eパフォーマンス』をも凌駕している。



GT 4ドア・クーペ メルセデスAMG

ピーク数値だけでなく、連続出力にも重点を置いている。GT 63は熱による出力低下なしに63秒間最大出力を維持でき、出力が721psを下回ることはないという。

バッテリーは、直接冷却式の円筒形セルを採用した新開発の106kWhパックだ。各セルは絶縁性冷却液で包まれ、安定した動作温度を維持するとされている。

これにより、航続距離はGT 55で最大696km（WLTP）を実現する。これはパフォーマンス・バッテリー・プラス搭載のポルシェ・タイカンよりも16km長い。

800Vの高電圧システムによって最大600kW超のDC急速充電に対応しており、10分で約460km分の航続距離を回復できるという。

ドライバーの没入感を高める工夫

メルセデスAMGは、さまざまな革新技術によってEVにおけるドライバーの没入感を高めたとしている。

新開発の「AMGフォース（AMGForce）」システムは、初代GT 4ドア・クーペのV8エンジンから抽出した合成走行音を、シート構造を介したハプティック（触覚）フィードバックと組み合わせたものだ。



GT 4ドア・クーペ メルセデスAMG

また、AMG製エンジンの特性を再現するように設計された疑似トランスミッションも搭載されている。

パワートレインとシャシーの制御は、モーター、ブレーキ、サスペンション機能を連携させる「AMGレースエンジニア（AMG Race Engineer）」システムによって行われる。

センターコンソールの3つのロータリーコントローラーにより、スロットル特性、ヨー特性、スリップ閾値を調整し、合計729通りの設定で車両のレスポンスや敏捷性、トラクションを変更できる。

車内にはカーボンやレザーを多用

最近の他のAMGモデルと同様、シャシーには3チャンバーエアスプリングとセミアクティブ・ロールスタビライザーを組み合わせた「AMGアクティブ・ライド・コントロール」サスペンションシステムを採用している。「レース」や「ドリフト」など5種類のドライブモードが用意され、設定に応じてロール剛性を変化させる。

フロントサスペンションは4リンク、リアは5リンクで、それぞれバネ下重量を低減するために鍛造アルミニウム製コンポーネントが採用されている。



GT 4ドア・クーペ メルセデスAMG

一方、リアアクスルステアリングは最大6度の操舵が可能で、低速時の取り回しと高速時の安定性を高める。

ブレーキは、フロントにカーボンセラミックディスク、リアにスチールディスクを採用し、ステアリングホイールのパドルで調整可能な回生ブレーキと統合されている。

キャビンはカーボンファイバー、メタル、レザー素材がふんだんに使用され、10.2インチのデジタルインストゥルメントクラスター、14.0インチのインフォテインメント用タッチスクリーン、および14.0インチの助手席用タッチスクリーンが中心となる。

新型GT 4ドア・クーペの生産は、今年7月にドイツ・ジンデルフィンゲンの工場で開始される。