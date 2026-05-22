東海オンエアの虫眼鏡『CoCo壱』豪快カレーに衝撃 写真投稿で「これLv4食べた人おる？」
人気YouTuber・東海オンエアの虫眼鏡が21日、自身のXを更新。CoCo壱のカレーを注文すると、「横転」するほどのボリュームに驚いたことを報告した。
【写真】肉デカすぎ！話題の『CoCo壱』豪快カレー
定期的に私生活について語っているが、今回は「楽しみにしていたCoCo壱の『ホロ肉ドカンと豪快カレー』を食べました」と説明。
続けて「チビなので肉塊Lv1を注文したんですがこれが出てきて横転 なんとか息も絶え絶え食べきりました。これLv4食べた人おる？画像だけ見たい」とボリュームに驚いたと伝えた。
｢ホロ肉ドカンと豪快カレー｣は、2025年11月にココイチ公式 X で実施した「肉塊総選挙」で1位に選ばれた「ホロ肉ドカンと豪快カレー」が再販。2023年4月と11月に店舗・数量限定で販売し、いずれも約2週間で完売店舗が続出。その人気の高さから「肉塊プロジェクト」としてシリーズ化するきっかけとなった、初代肉塊カレーとなっている。
豚肩ロース肉の塊をスプーンでほぐれるほどやわらかく仕上げ、豪快にトッピング。その上に「シャリアピンソース」をたっぷりとかけており、ガツンと香るにんにくの風味とオニオンソテーの甘みがきいたしょうゆベースのソースは、肉塊との相性が抜群。さらに、フライドガーリックでにんにくの風味をプラスし、ボリュームも味もパンチのある一皿に仕立てた。8種のスパイスと岩塩などをブレンドした別添えのスパイスを、お好みで楽しめる。
また、注文時に肉塊レベルを選べる「肉塊オーダー制」で、肉塊レベルは豚肩ロース肉の量を表しており、LEVEL1〜4 まで 4 段階のサイズを用意。好きなサイズを注文できる。
【写真】肉デカすぎ！話題の『CoCo壱』豪快カレー
定期的に私生活について語っているが、今回は「楽しみにしていたCoCo壱の『ホロ肉ドカンと豪快カレー』を食べました」と説明。
続けて「チビなので肉塊Lv1を注文したんですがこれが出てきて横転 なんとか息も絶え絶え食べきりました。これLv4食べた人おる？画像だけ見たい」とボリュームに驚いたと伝えた。
豚肩ロース肉の塊をスプーンでほぐれるほどやわらかく仕上げ、豪快にトッピング。その上に「シャリアピンソース」をたっぷりとかけており、ガツンと香るにんにくの風味とオニオンソテーの甘みがきいたしょうゆベースのソースは、肉塊との相性が抜群。さらに、フライドガーリックでにんにくの風味をプラスし、ボリュームも味もパンチのある一皿に仕立てた。8種のスパイスと岩塩などをブレンドした別添えのスパイスを、お好みで楽しめる。
また、注文時に肉塊レベルを選べる「肉塊オーダー制」で、肉塊レベルは豚肩ロース肉の量を表しており、LEVEL1〜4 まで 4 段階のサイズを用意。好きなサイズを注文できる。