月亭方正、次女と“顔出し”親子ショット 親子で見せた変顔に反響「そっくり！いい親子」「娘ちゃんめっちゃ可愛い」
落語家の月亭方正（58）が、21日までに次女・来蘭（らら）さんのインスタグラムに登場。次女と“顔出し”で変顔を披露し合う、おちゃめな親子動画が公開された。
【動画】「山ちゃんに似てる 可愛い」次女“顔出し”で変顔を披露する月亭方正
投稿では「パパと変顔」とコメントが添えられ、動画ではコミカルな音楽に合わせて次女と方正が次々と変顔を披露していく内容となっている。ラフな装いの2人からは、家族と過ごすリラックスした空気感が漂っていた。
この投稿に、コメント欄には「可愛い」「そっくり！いい親子ですねー」「あらぁ。娘ちゃんめっちゃ可愛い。ママとパパの良いとこ取り？」「山ちゃんに似てる 可愛い」「奥さんが撮ってると思ったらなんかいいねぇ笑」などの声が集まっており、方正にそっくりな次女の美貌に反響が集まっている。
【動画】「山ちゃんに似てる 可愛い」次女“顔出し”で変顔を披露する月亭方正
投稿では「パパと変顔」とコメントが添えられ、動画ではコミカルな音楽に合わせて次女と方正が次々と変顔を披露していく内容となっている。ラフな装いの2人からは、家族と過ごすリラックスした空気感が漂っていた。
この投稿に、コメント欄には「可愛い」「そっくり！いい親子ですねー」「あらぁ。娘ちゃんめっちゃ可愛い。ママとパパの良いとこ取り？」「山ちゃんに似てる 可愛い」「奥さんが撮ってると思ったらなんかいいねぇ笑」などの声が集まっており、方正にそっくりな次女の美貌に反響が集まっている。