梅雨入りを控えたいまから対策しておきたいのが、カビです。エアコン内部にカビがたまったまま稼働すると、健康に影響する可能性があります。クリーニング後の衣類の保管にはコツがあり、ポケットに入れがちなスマートフォンのケースにも要注意です。

■沖縄・奄美地方では梅雨入り

森圭介アナウンサー

「21日は全国的に雨のところが多く、今は梅雨の走りと言われています。沖縄・奄美地方では梅雨入りが発表されました。他の地域に関して、ウェザーニュースが5月13日、梅雨入りの見通しを発表しました」

「九州南部は5月下旬、関東甲信・東海・近畿・中国・四国・九州北部は6月上旬、東北南部・東北北部・北陸は6月中旬ということになりました。おおむね平年並みに梅雨入りになりそうだということです」

■カビを放置してエアコンをつけると…

森アナウンサー

「暑かった日が続き、一転して雨の時期が一気に来たということですが、今のうちに対策しておいてほしいのがカビです。湿度が高くなると繁殖しやすくなります。この時期から注意してほしい3つのポイントがあります」

「1つ目はこの時期の必須アイテム、エアコンです。私も朝に部屋で『除湿』を押したら、ちょっとモワッとした嫌な臭いを感じました。この臭いの原因は、エアコンの中にたまったホコリ・ゴミ・カビです」

「大手電機メーカーが去年調査したデータがあります。パナソニック『エオリア』調べでは、自宅のエアコンにカビが生えているかどうかという質問に対し『分からない』が33%、『生えていない』が41%。17%の方は『生えているが放置している』でした」

「ただ、放置したままにするとどうなるのか。実験の映像があります。エアコンの内部に黒カビをつけ、エアコンを稼働させるとどうなったのか。部屋に黒カビが舞っています」

鈴江奈々アナウンサー

「カビを吸い込んでしまうことになりますもんね」

■せきやぜんそくが悪化する場合も

森アナウンサー

「健康にも影響が出るケースがあります。都内にある呼吸器科の『ハピコワクリニック五反田』の岸本医師によると、汚れたままのフィルターのエアコンからハウスダストやカビが飛び散り、それを吸い込んでせきやぜんそくが悪化する場合もあるということです」

「呼吸器・感染症の専門医である加藤さんは、エアコンの試運転は窓を開けるなど換気をしながら行うことを勧めています」

■まずは吹き出し口を目視で確認

森アナウンサー

「では、どうチェックしたらいいのか。パナソニックによると、臭いはもちろん、まず目視で確認してほしいということです」

山粼誠アナウンサー

「風を送ってくれるところは見ていますけど、その奥はもう見えない…」

森アナウンサー

「まず、吹き出し口をちゃんと見てほしいです。そこにすでにカビが付着していたら、もう中にいます。エアコンの内部などにカビが発生している可能性が高いということです」

「エアコンの内部を掃除するのは専門的な知識が必要になります。自動でお掃除してくれる機能がついていると、もう何が起きているのか分からない状態になります」

「NITE（製品評価技術基盤機構）によると、洗浄液が内部に侵入した影響で、配線などから火が出たり、故障したりするケースがあります。そのため業者などに依頼をして対処してほしいといいます。複雑な機械なので、プロに任せた方がいいということです」

■クリーニング後…家で眠る衣類に注意

森アナウンサー

「2つ目のポイントは、家で眠る衣類です。クリーニングの袋に包まれたままの衣類、クローゼットの中にありませんか？」

直川貴博アナウンサー

「（クリーニングに）出して戻ってきたコートが、来年の冬をこの状態で待ってます」

森アナウンサー

「ポニークリーニングによると、ビニールをかけたまま収納し続けるのはNGです。ビニールのカバーはクリーニング店から家までの汚れを守るものであって、そのままにすると通気性が悪くなるので、カビなどの原因になる可能性があります」

「カバーをする場合は通気性がある不織布のカバーをかけるのがいいそうです。今回取材したポニークリーニングのカバーも、表はフィルム状に、裏は不織布になっています。こういったものだと、カバーをつけたまま収納してもカビが生えにくい状態で保管できます」

「不織布付きタイプの袋のサービスも衣替えシーズンに行っているものもあるということです。梅雨の時期なので、より湿気もたまりやすくなります。ビニールのカバーがかかったままの人は、カバーを外して収納した方がいいということです」

「さらに、クローゼットに入れる前にもうひと手間加えるといいそうです。家に持って帰ってカバーを外したら、いったん陰干しです。雨の日はどうしても湿気が衣類につきやすくなるので、陰干しをして収納するといいということです」

■スマホケースにもカビ…なぜ

森アナウンサー

「3つ目のポイントは、スマートフォンのカバーです。外したら、黒い点々が見えている写真があります。この時期は汗や湿気の影響でスマホのケースについたホコリからカビが生えやすいということです」

「カビを研究している大阪市立自然史博物館の外来研究員・浜田さんの調査によると、街の人が持っているスマホのケースの約4割からカビが検出されました」

「傾向としては、汗がつきやすいズボンのポケットに入れていると、カビが生えやすいそうです。中には、カビに寄ってきたダニが確認された例もありました。スマホを顔に近づけたり、手に触れたりすることもあるので、衛生的にも対策したいですよね」

「カビが生えやすいのがスマホケースの内側だということなので、月に1回程度、スマホの内側を布で水拭きするといいそうです。家に帰ったらすぐできるので、ぜひやってみてください」

（5月21日『news every.』より）