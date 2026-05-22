出川哲朗、『モーニングショー』生出演で“ぶっこみ”連発 コメンテーター席を前に「ニュースに載ってる方、問題発言して…」
お笑い芸人の出川哲朗（62）が、22日放送のテレビ朝日系『羽鳥慎一モーニングショー』（前8：00）に生出演。レギュラーコメンテーターの玉川徹氏をタジタジにさせた。
【写真】貴重!?なリラックスした表情…羽鳥アナと京都旅を楽しむ玉川徹氏
この日、同番組はヤクルトを約50分にわたって特集。大ファンの出川が“ガチ解説者”として登場し、声がかれそうな勢いでさまざまな角度から愛を熱弁した。
出川は玉川氏を前にすると、「あの方、よくヤフーニュースに載ってる方、いろいろ問題発言して…」とぶっこみ。これには玉川氏も「やかましい…」と苦笑いを浮かべた。
続けて玉川氏が「出川さんとかが見るからああやって書いちゃうんですよね」と指摘すると、出川は「俺は押さないんですよ。押さないんだけど、なんかヤフーニュースに必ず、なんかまた失言みたいな感じで」と語り、玉川氏もさすがに「いいから！野球の話行っていいから！」とタジタジの様子だった。
【写真】貴重!?なリラックスした表情…羽鳥アナと京都旅を楽しむ玉川徹氏
この日、同番組はヤクルトを約50分にわたって特集。大ファンの出川が“ガチ解説者”として登場し、声がかれそうな勢いでさまざまな角度から愛を熱弁した。
出川は玉川氏を前にすると、「あの方、よくヤフーニュースに載ってる方、いろいろ問題発言して…」とぶっこみ。これには玉川氏も「やかましい…」と苦笑いを浮かべた。
続けて玉川氏が「出川さんとかが見るからああやって書いちゃうんですよね」と指摘すると、出川は「俺は押さないんですよ。押さないんだけど、なんかヤフーニュースに必ず、なんかまた失言みたいな感じで」と語り、玉川氏もさすがに「いいから！野球の話行っていいから！」とタジタジの様子だった。