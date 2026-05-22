連続テレビ小説『風、薫る』（主演・見上愛、上坂樹里、NHK総合毎週月曜〜土曜午前８時ほか）。明治期に看護師という職業の確立に貢献した大関和さんと鈴木雅さんをモチーフにしたバディドラマです。見上さん演じる一ノ瀬りんと、上坂さん演じる大家直美の2人が、患者や医師との向き合い方に悩み、ぶつかり合いながら成長し、やがては“最強のバディー”になっていく物語。

【写真】千佳子の手術はどうなるのか…

5月22日第40回の最後に、第9週「看病婦とアメ」の予告が放送され、話題になっています。

看病婦のフユに対して、りんはあることを頼みますが――。

＊以下第40回のネタバレと次週予告の内容を含みます。

＜第40回あらすじ＞

千佳子（仲間由紀恵さん）から本心を打ち明けられたりん（見上愛さん）。

どうすべきか悩み、バーンズ（エマ・ハワードさん）と直美（上坂樹里さん）に相談する。

思い切って千佳子の夫・元彦（谷田歩さん）を呼び出したりんは、意外な事実を知り…。

一方、一ノ瀬家では、シマケン（佐野晶哉さん）が美津（水野美紀さん）と安（早坂美海さん）にうれしい報告をしに訪れていた。

＜予告で流れた映像＞

外科の今井教授たちが手術をしている。

「私に手術介助を教えてください」とりんの声が重なる。

りんと直美が並んでいる。

看病婦のフユに「手術室でも仕事ができる看護婦になりたいんです」と訴えるりん。

フユは「お金くれたらね」と答える。

「君たちはただの看病婦なんかとは違うようだ」と男性の声が重なる。

「後悔しても知らねえぞ」

体調の悪そうな男性を看護する直美とりん。

場面が変わり、槇村太一が「Number One!」と叫ぶ。

「お前よりお兄さんの方に決まって…」とシマケン。

団子を食べようとしているシマケン。隣には華やかな着物姿の安がいる。

「もう、２人ともやめてください」と安。

吉江の教会では、寛太が「後悔しても知らねえぞ」と直美に告げる。

りんは「看護婦になりたいと思った」と話し――。

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連続テレビ小説114作目となる『風、薫る』の原案は、田中ひかるさんの『明治のナイチンゲール 大関和物語』。脚本は吉澤智子さんが担当。主題歌は、Mrs. GREEN APPLEの『風と町』。占い師の真風（まじ）役の研ナオコさんが、語りも務める。

りんの父・信右衛門を北村一輝さん、りんの母・美津を水野美紀さん、りんの妹・安を早坂美海さん。直美を見守ってきた牧師・吉江善作を原田泰造さん。“鹿鳴館の華”と呼ばれた貴婦人、大山捨松を多部未華子さんが演じる。