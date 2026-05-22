「うそだろ」「信じられない」まさかの愚行！日本期待の23歳MFの夢を打ち砕いた衝撃の“スパイ行為”。目を疑う決定的瞬間にネット唖然「あまりにも古典的」「こんなあからさまに撮ったりする？」
松木玖生が所属するチャンピオンシップ（イングランド２部）のサウサンプトンは、スパイ行為の発覚によってプレミアリーグの昇格プレーオフから追放された。
プレーオフ準決勝でミドルスブラを破り、平河悠を擁するハルとの決勝に進んでいたが、１年でプレミアリーグに復帰する目標はあっさり潰えた。
スタッフが木陰から対戦相手の練習をスマートフォンで撮影している衝撃の画像が拡散すると、インターネット上では次のような声が上がった。
「うそだろオイ」
「木の陰に隠れてカメラ持って練習見てたって...スパイ映画じゃないんだから」
「こんなあからさまに撮ったりする？ スパイとしても無能すぎますよね（笑）」
「木の陰からスマホで覗き見してるスパイ工作が、あまりにも古典的すぎて逆に信じられない」
「松木たちの汗がスパイ１人のバカさで水の泡...クラブの自爆すぎる」
日本代表入りも期待されている23歳MFの世界最高峰リーグ挑戦の夢は、愚かな行為によって打ち砕かれてしまった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】松木らの夢を打ち砕いた衝撃的スパイ行為の決定的瞬間
プレーオフ準決勝でミドルスブラを破り、平河悠を擁するハルとの決勝に進んでいたが、１年でプレミアリーグに復帰する目標はあっさり潰えた。
スタッフが木陰から対戦相手の練習をスマートフォンで撮影している衝撃の画像が拡散すると、インターネット上では次のような声が上がった。
「うそだろオイ」
「木の陰に隠れてカメラ持って練習見てたって...スパイ映画じゃないんだから」
「こんなあからさまに撮ったりする？ スパイとしても無能すぎますよね（笑）」
「木の陰からスマホで覗き見してるスパイ工作が、あまりにも古典的すぎて逆に信じられない」
「松木たちの汗がスパイ１人のバカさで水の泡...クラブの自爆すぎる」
日本代表入りも期待されている23歳MFの世界最高峰リーグ挑戦の夢は、愚かな行為によって打ち砕かれてしまった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】松木らの夢を打ち砕いた衝撃的スパイ行為の決定的瞬間