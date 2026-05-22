シーズン後半はレギュラーとしてプレーしていた松木。(C)Getty Images

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　松木玖生が所属するチャンピオンシップ（イングランド２部）のサウサンプトンは、スパイ行為の発覚によってプレミアリーグの昇格プレーオフから追放された。

　プレーオフ準決勝でミドルスブラを破り、平河悠を擁するハルとの決勝に進んでいたが、１年でプレミアリーグに復帰する目標はあっさり潰えた。

　スタッフが木陰から対戦相手の練習をスマートフォンで撮影している衝撃の画像が拡散すると、インターネット上では次のような声が上がった。
 
「うそだろオイ」
「木の陰に隠れてカメラ持って練習見てたって...スパイ映画じゃないんだから」
「こんなあからさまに撮ったりする？ スパイとしても無能すぎますよね（笑）」
「木の陰からスマホで覗き見してるスパイ工作が、あまりにも古典的すぎて逆に信じられない」
「松木たちの汗がスパイ１人のバカさで水の泡...クラブの自爆すぎる」

　日本代表入りも期待されている23歳MFの世界最高峰リーグ挑戦の夢は、愚かな行為によって打ち砕かれてしまった。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【画像】松木らの夢を打ち砕いた衝撃的スパイ行為の決定的瞬間

 

 