魔裟斗「不良っぽさがマシマシ」 カスタムした“ワイルドな愛車”をお披露目「見た目だけじゃなく圧倒的に乗り味も良くなりました」
元K-1世界王者でタレントの魔裟斗（47）が、21日までに自身のインスタグラムを更新。「見た目だけじゃなく圧倒的に乗り味も良くなりました」とつづり、カスタムが完了した“愛車”のハーレーダビッドソン『ブレイクアウト（BREAKOUT）』をお披露目した。
【写真】「不良っぽさがマシマシ」「かっこよ」カスタムでワイルドさが増した魔裟斗の“愛車”
『ブレイクアウト』には、すでにさまざまなカスタムを施している魔裟斗だが、「ホイール beyond forged シート TRIJYAワンオフ」とカスタムポイントを伝え、バイクの全体像やファイヤーパターンがデザインされたシートのアップ写真などを紹介した。
なお、20日には自身のYouTubeチャンネルで「愛車をカスタムしてくれる視聴者に会いに、石川県金沢市まで行ってきた」と題した動画も公開。愛車のブレイクアウトで約500キロのツーリングをしながら視聴者である金沢のバイク屋を訪れ、同店オリジナルのホイールに変更する様子が紹介された。
完成したバイクを見た魔裟斗は「決まったね、これ。かっこよ。ダントツかっこいいんじゃない？やっぱ、前タイヤが大きくなるからなんか迫力がさらに増したね。なんか不良っぽさがマシマシだなこれ」と満足げなリアクションを見せていた。
これらの投稿に対し、ファンからは「ヤバ!!」「おぉ、さらにかっこよくなった」「めっちゃ 魔裟斗さんのブレイクアウトに合ったホイールでかっこいい！締まった感じですね」「このシートは真似したい」「この方は時代に捉われず幅広くセンスがいいんだよなぁ」「カッケー」などと、さまざまな反響が寄せられている。
【写真】「不良っぽさがマシマシ」「かっこよ」カスタムでワイルドさが増した魔裟斗の“愛車”
『ブレイクアウト』には、すでにさまざまなカスタムを施している魔裟斗だが、「ホイール beyond forged シート TRIJYAワンオフ」とカスタムポイントを伝え、バイクの全体像やファイヤーパターンがデザインされたシートのアップ写真などを紹介した。
完成したバイクを見た魔裟斗は「決まったね、これ。かっこよ。ダントツかっこいいんじゃない？やっぱ、前タイヤが大きくなるからなんか迫力がさらに増したね。なんか不良っぽさがマシマシだなこれ」と満足げなリアクションを見せていた。
これらの投稿に対し、ファンからは「ヤバ!!」「おぉ、さらにかっこよくなった」「めっちゃ 魔裟斗さんのブレイクアウトに合ったホイールでかっこいい！締まった感じですね」「このシートは真似したい」「この方は時代に捉われず幅広くセンスがいいんだよなぁ」「カッケー」などと、さまざまな反響が寄せられている。