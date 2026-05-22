◇NBA東プレーオフ決勝・第2戦 ニックス109ー93キャバリアーズ（2026年5月21日 マディソン・スクエア・ガーデン）

NBAニックスは、21日（日本時間22日）に東プレーオフ（PO）決勝・第2戦でキャバリアーズと対戦。第3Qに18―0のランを決めるなど、後半に相手を突き放して本拠地で2連勝を飾った。

19日（同20日）の第1戦では最終Qにドラマが待っていた。最終Q序盤の時点で最大22点リードを許したニックス。それでも選手たちは諦めることはなかった。終盤にジェイレン・ブランソンを中心に30―8のランを決めて101―101の同点で延長戦に突入した。延長戦でも勢いが止まらなかった。いきなり9―0のランを決めて、相手を突き放して劇的大逆転勝利で先勝した。

2連勝を狙う第2戦では、前半は接戦の展開ながらも53―49と4点リードした。後半に入ると、第3Qに18―0のランを決めるなど一気に突き放した。

ジョシュ・ハートがチーム最多26得点をマーク。カール・アンソニー・タウンズが18得点13リバウンド、ジェイレン・ブランソンも19得点14アシストのダブルダブルで最終Qもリードを守り切り、本拠地で2連勝を飾った。

第3戦はクリーブランドに移動して24日に対戦する。

▼ジョシュ・ハート 気持ちよかった。自信を失わずプレーを続けられたのがよかった。積み上げてきたことを信じることが大事。また映像を見て直して第3戦の準備をしたいと思います。