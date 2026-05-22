タレントのＲＩＫＡＣＯが２１日放送の「櫻井・有吉 ＴＨＥ夜会 ２時間ＳＰ」（木曜・この日は午後９時）に出演。自宅を整理整頓している理由を明かす一幕があった。

番組では「エルフ」荒川の自宅の乱雑な冷蔵庫を大掃除。１００均グッズを使っての大掃除に挑んだＲＩＫＡＣＯに対し、荒川はすっかりきれいになったキッチンで「いつまでたってもコイツはって思われてたらどうしようと思った」と反省した。

ＲＩＫＡＣＯは「そんな風に思ってたら来ませんよ」と、なぐさめると「私は…。大事なことを言うよ」と前置き。「いろんな経験をする中で、やっぱり居場所がないって思った時期もあったの。いろいろ悩むし、人も信用できないし、どうしたらいいかなって思うんだけど」と真剣な表情で続けると「やっぱり数時間でも帰ってきた自分の家の空間が整ってるか、整ってないかで、どこに出ていっても恥ずかしくないって軸が私はできたの」と、きっぱり。

「だから、そんな風に帰ってきた時に安心できる場所、安心できる家をつくってもらいたいな」と荒川に優しく語りかけていた。