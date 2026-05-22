目標を見失った大人がなぜ「猟銃」を手に取った！？『漫画家、猟師になる』が教える人生の転機の乗り越え方

長年打ち込んできた仕事や目標が突然終わってしまったら、あなたはどうしますか？

『漫画家、猟師になる』の第1話「野生が呼んでいる」は、ただの狩猟マンガではなく、一人の大人が新たな生きがいを見つける「人生の転機」を描いた熱いヒューマンドラマです。

ぽっかりと空いた時間と運命の出会い

物語は2年前、主人公の漫画家・前田治郎が長い連載を終えた日から始まります。

「明日から何しよう……」と目標を失い、ぽっかりと空いた時間を持て余していた彼は、気晴らしに故郷の山へ向かいました。

そこで偶然「ある猟師」に出会ったことで、彼は「これだ!!」と運命を感じます。

漫画一筋だった人生に、突如として「狩猟」という全く新しい風が吹き込んだのです。

漫画家人生に訪れた運命の分かれ道

時は流れ、狩猟免許を取得した主人公は湘南の猟師チームに加わり、初めての狩猟現場（巻き狩り）を体験します。

目の前で命が仕留められ、太古から続く狩猟の文化に触れた彼は、かつてない興奮を覚えます。

解体作業を前に「漫画の仕事があるから」と山を後にする主人公ですが、その顔は希望に満ち溢れていました。

新たな目標に向かって突っ走る彼の姿は、「人生、いつからでも新しい挑戦ができる」という勇気を与えてくれます。

まとめ

燃え尽き症候群のような状態から、全く未知の世界へ飛び込んだ著者の行動力には脱帽です。

今の生活にマンネリを感じている人や、新しい趣味を探している人にぜひ読んでほしい一作です！