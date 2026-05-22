佐藤菜乃花（さとう・なのか）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の22日の天気をお伝えします。



「ハナショウブが見頃」

福岡市中央区の舞鶴公園にあるハナショウブ園で、現在、およそ2000株が見頃を迎えています。6月上旬まで楽しめるということです。雨の日が多くなってきましたが、この先の予想を見てみると、来週も曇りや雨の日が続くものの、5月末から6月はじめにかけて晴れる日が多くなる予想です。このまま予想が大きく変わらなければ、九州北部の梅雨入りはしばらく先になりそうです。





「天気の予想」22日の午前中は雲が広がり、にわか雨の可能性があります。昼ごろになると雲が取れてきて、午後には久しぶりの青空が見られそうです。午後のお出かけには傘は必要ないでしょう。洗濯物の外干しも午後がおすすめです。「気温はどうなのか？」最高気温は福岡市で24℃、北九州市で23℃の予想です。ここ数日に比べるとだいぶ低く感じますが、この時期らしい気温です。「なのか間予報」土曜日は雲は多いものの、日差しがありそうです。日曜日以降、また曇りや雨の日が続くので、貴重な日差しになるでしょう。22日（きょう）は気温があまり上がらず平年並みか少し低い所が多い見込みですが、週末以降は再び夏先取りの暑さになります。熱中症にご注意ください。