78歳・柏木由紀子、出会って68年・仲良し酒井和歌子との“リンク”2ショット「双子みたい」「姉妹かと思ってた〜」
俳優の柏木由紀子（78）が19日、自身のインスタグラムを更新。俳優・酒井和歌子（77）との仲むつまじい2ショット動画を公開し、「双子みたい」「姉妹かと思ってた〜」と反響を呼んでいる。
【動画】「姉妹かと思ってた〜」出会って68年・仲良し酒井和歌子＆柏木由紀子の2ショット
柏木は「なんと出会って68年！」とつづり、長年の親交がある酒井とのリール動画を投稿。白い花が咲く庭を背景に、リンクコーデのようなビタミンカラーが印象的な装いで並ぶ姿や、笑顔で手を振る様子、愛犬を囲んで談笑する姿などを披露した。
投稿では「いつも、服の色も自然とリンクするのは仲良しの証拠でしょうか?!」「いつも楽しい時間をありがとう」とコメント。動画内では「今日もたくさん笑いました」と仲の良さが伝わるやり取りも見せている。
コメント欄には「胸がキュンとするほど可愛らしい、双子みたいなお二人」「前から思っていたんですが、お二人よく似ておられますよね」「姉妹のような素敵なお2人」「交流は68年もの間続いてるんですか。お互いに子役の頃からの関係なんですね。だから姉妹みたいに見えるのかなぁ」「いつまでも青春だなぁと思いま〜す」などの声が寄せられていた。
【動画】「姉妹かと思ってた〜」出会って68年・仲良し酒井和歌子＆柏木由紀子の2ショット
柏木は「なんと出会って68年！」とつづり、長年の親交がある酒井とのリール動画を投稿。白い花が咲く庭を背景に、リンクコーデのようなビタミンカラーが印象的な装いで並ぶ姿や、笑顔で手を振る様子、愛犬を囲んで談笑する姿などを披露した。
コメント欄には「胸がキュンとするほど可愛らしい、双子みたいなお二人」「前から思っていたんですが、お二人よく似ておられますよね」「姉妹のような素敵なお2人」「交流は68年もの間続いてるんですか。お互いに子役の頃からの関係なんですね。だから姉妹みたいに見えるのかなぁ」「いつまでも青春だなぁと思いま〜す」などの声が寄せられていた。